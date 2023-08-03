快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風無直接影響、西南風增強挾帶水氣 台南嚴防大潮倒灌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
西南風挾帶水氣，台南市超前部署，嚴防大潮倒灌。圖／台南市災防辦提供
西南風挾帶水氣，台南市超前部署，嚴防大潮倒灌。圖／台南市災防辦提供

依據中央氣象局預報資料顯示，南部地區昨日出現天文大潮，又受卡努颱風影響及西南風挾帶豐沛水氣，台南市長黃偉哲要求市府團隊及區公所，全面巡查排水渠路並預佈抽水機組及砂包等，嚴防沿海低窪地區海水倒灌導致積淹水災情。

市長黃偉哲指出，卡努颱風位置目前在台灣東北方海面上，對台南地區雖無直接影響，但西南風持續增強將帶來雨勢，根據預報資料顯示，今晚起至明日台南地區將有較明顯降雨，且適逢年度天文大潮期間，沿海低窪地區需嚴防海水倒灌及局部積淹水情形，已要求市府團隊及區公所提前巡查並加強相關防汛整備措施。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，西南風可能在台南地區造成一定雨勢，市府團隊與各區公所已提前巡查施工中的各項工程，確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機與水閘門等各項防汛設施運作正常，在各區整備砂包與防水擋板，加強巡查道路側溝、區域排水、水溝蓋與排水口樹葉、堵塞物清理，確保交通通行及市民安全。

市府災防辦執行秘書王雅禾說，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，如有相關災情民眾也可透過119或1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機App或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解相關防災資訊，也提醒市民降雨前後應即巡查及盡速清除家戶內外容器內之積水，共同落實巡、倒、清、刷，防範登革熱病媒蚊孳生。

昨天出現超級藍月的天文大潮，台南安平區同平路因地勢低窪，排水路易受外水漲退潮影響，因應天文大潮，市府已全面巡視低窪地區排水流向，並針對低窪地區預先佈設抽水機及於側溝堆置砂包。昨天有一戶積淹水，是因該住戶地勢相對路面低漥且側溝水路有部分連通外水，海水又經由側溝倒灌回住戶汙水管線內，水利局研擬在該處汙水管線裝設逆止閥，以防止再發生倒灌情事。另「台南市安平區同平路海水倒灌積淹水改善工程」預計8月底完工，屆時將可改善漲潮時淹水情形。

卡努颱風

延伸閱讀

「卡努」風雨越晚越劇烈 中南部重頭戲暴雨恐超越北部

蔡英文訪視中央應變中心 呼籲留意海水倒灌和積淹水

大潮海水倒灌 基隆愛四路商圈一度淹水

中颱卡努發陸警！暴風圈將襲北北基桃 一圖看懂風雨時程

相關新聞

超暖！ 26歲黃裕翔克服腦麻困境就業 成自己和母親依靠

今年26歲的嘉義縣青年黃裕翔，因兒時發燒未即時治療，成為腦性麻痺患者，領有身心障礙手冊。黃父親因病離世後，母親是家中經濟...

招喚青年回嘉就業 市府攜手在地業者釋逾百個工讀職缺

嘉義市政府挺青年，首度自籌經費，與在地企業攜手以「青年職涯體驗暨工讀嘉薪計畫」，提供40個企業工讀機會，加上勞動力發展署...

蔣勳在嘉義新港辦畫展 訴說難得的緣分

貓奴們快來找貓趣！蔣勳以美學系列－還至本處，關於衣缽的故事，及歸來兮－貓咪二個系列，在嘉縣新港鄉網美打卡新景點培桂堂辦「...

雲林也有共享單車了！斗六20站先行 前30分鐘折10元

共享單車進駐雲林縣了，MOOVO電動輔助自行車今天起在斗六火車站等20處人潮密集地區設站提供租借，本月試營運前30分鐘折...

北台南家扶辦「娃娃市集」 籌募學子「讀冊金」

受到疫情及大環境影響，公益團體募款不易，北台南家扶籌募近900位大專生、高中職、國中小學童助學金，註冊費用估計就要680...

斥資6500萬打造 嘉縣中埔鄉三和日照中心明年底落成

嘉義縣全台老年人口占比最高，達21.9%，共2萬2176人有長照需求，為建構完整長照服務，中埔鄉三和日間照顧中心新建工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦