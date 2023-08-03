颱風無直接影響、西南風增強挾帶水氣 台南嚴防大潮倒灌

依據中央氣象局預報資料顯示，南部地區昨日出現天文大潮，又受卡努颱風影響及西南風挾帶豐沛水氣，台南市長黃偉哲要求市府團隊及區公所，全面巡查排水渠路並預佈抽水機組及砂包等，嚴防沿海低窪地區海水倒灌導致積淹水災情。

市長黃偉哲指出，卡努颱風位置目前在台灣東北方海面上，對台南地區雖無直接影響，但西南風持續增強將帶來雨勢，根據預報資料顯示，今晚起至明日台南地區將有較明顯降雨，且適逢年度天文大潮期間，沿海低窪地區需嚴防海水倒灌及局部積淹水情形，已要求市府團隊及區公所提前巡查並加強相關防汛整備措施。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，西南風可能在台南地區造成一定雨勢，市府團隊與各區公所已提前巡查施工中的各項工程，確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機與水閘門等各項防汛設施運作正常，在各區整備砂包與防水擋板，加強巡查道路側溝、區域排水、水溝蓋與排水口樹葉、堵塞物清理，確保交通通行及市民安全。

市府災防辦執行秘書王雅禾說，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，如有相關災情民眾也可透過119或1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機App或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解相關防災資訊，也提醒市民降雨前後應即巡查及盡速清除家戶內外容器內之積水，共同落實巡、倒、清、刷，防範登革熱病媒蚊孳生。

昨天出現超級藍月的天文大潮，台南安平區同平路因地勢低窪，排水路易受外水漲退潮影響，因應天文大潮，市府已全面巡視低窪地區排水流向，並針對低窪地區預先佈設抽水機及於側溝堆置砂包。昨天有一戶積淹水，是因該住戶地勢相對路面低漥且側溝水路有部分連通外水，海水又經由側溝倒灌回住戶汙水管線內，水利局研擬在該處汙水管線裝設逆止閥，以防止再發生倒灌情事。另「台南市安平區同平路海水倒灌積淹水改善工程」預計8月底完工，屆時將可改善漲潮時淹水情形。