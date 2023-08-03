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打破季節限定 南市府與茶之魔手共推新品「香芒格格」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府與飲料商「茶之魔手」、冷凍水果廠商「冠南生物科技」今天聯手推出使用台南芒果的「香芒格格」新飲品。圖／南市府提供
台南市政府與飲料商「茶之魔手」、冷凍水果廠商「冠南生物科技」今天聯手推出使用台南芒果的「香芒格格」新飲品。圖／南市府提供

今年台南愛文芒果，因初期氣候穩定，果肉細緻甜度普遍提高，適合製作食品與飲品。台南市政府與飲料商「茶之魔手」、冷凍水果廠商「冠南生物科技」今天聯手推出使用台南芒果的「香芒格格」新飲品，市長黃偉哲品嘗後稱許不已。

黃偉哲說，台南芒果廣受國內外消費者喜愛，但有固定產期，如目前芒果季已近尾聲，國外友人來訪也無法招待愛文鮮果，非常可惜。但市府與在地企業「茶之魔手」、擁有冷凍水果技術的「冠南生技」合作，使用玉井優質愛文芒果開發夏季新飲品「香芒格格」，味道香濃可口且兼具視覺美感，並可打破產季及季節的限制，讓大家一年四季都能喝到最道地的飲品。

農業局長李建裕指出，過去因產季的問題而無法四季都能品嘗得到，透過這次合作，共同推出新飲品「香芒格格」，一年四季都可以喝得到，是值得受矚目的創新合作，相信未來能持續推出更多更豐富的在地蔬果食飲品。　　

茶之魔手創辦人兼董事長王賢明指出，飲品中的愛文芒果鮮果粒，原果來源皆來自於富有「芒果之鄉」美名的台南，期待透過「冠南」研發的獨門冷凍技術，讓有季節限制的芒果飲品，變成365天全年不間斷常態供應。

冠南生物科技董事長黃榮裕說，該公司研發技術產品主為冷凍果汁、冷凍水果丁、水果泥等原料，讓上市食品大廠、手搖飲通路、海外貿易商創造出多樣化的商品。

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