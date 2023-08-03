嘉義市立殯儀館招商不易 降租吸引咖啡業者進駐揭牌

嘉義市立殯儀館家屬休息區2020年首創咖啡Bar，但因地處偏遠、招商不順，市府調降租金吸引業者，從事告別式咖啡點心服務的蔡詠淇爭取進駐，今天正式揭牌營業，販售咖啡、飲料及點心。蔡詠淇說，她不怕賺不到錢，只為服務有需要的人。

民政處處長林家緯說，雖然四處招商，但因各種原因，有機會進駐店家最後都打退堂鼓，民政處與殯管所排除萬難，以最優惠租金作為招商條件，廣為宣傳招募進駐廠商，以公開招標辦理招商作業，由蔡詠淇雀屏中選。

蔡詠淇說，她本身從事告別式場咖啡點心服務，也參與治喪助念誦經，因已有相關經驗，不像一般業者有所顧慮；也認為殯管所地處偏遠，購買食物不易，是很多喪親家屬及殯葬業者共同困擾，身為殯葬業更能體會這些需求。

嘉義市殯葬管理所長盧春霖說，市殯家屬休息區的咖啡BAR設有吧檯、小圓桌及座椅，還有掛畫、音樂及綠色植栽；另設置手機充電插座及免費網路，讓等待親人火化的家屬及殯葬業者方便通信聯絡，歡迎大家多加使用。