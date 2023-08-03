影／百年嘉義農試分所首位女所長帶來賓重新揭牌 推嘉試好食餐盒

因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，上午首位女所長方怡丹與來賓共同揭牌，推出名廚「阿益師」為分所育成品種食材，打造九菜一飯一湯健康餐盒「嘉試好食餐盒」，實踐從「產地到餐桌」低碳農業及健康飲食，帶動食農教育結合餐飲創新做法。

方怡丹、嘉義出身首位農業部資源永續司長莊老達、副市長林瑞彥、立委王美惠、農業部嘉義單位代表、縣府、嘉雲農會及農民團體代表，上午共同拉開新牌銜紅布，宣告嘉義農試分所邁向新里程碑。

方怡丹說，配合農業部「提升農民所得，確保農產品安全，充實農村發展建設，強化水土林資源保育，打造韌性永續農業」新願景，分所將致力提升農業研發創新動能，重視糧食、消費者安全，提供分享食農教育平台。分所專責重要農藝作物：甘藷、水稻，園藝作物：柑橘、荔枝、鳳梨及酪梨等改良，培育多項台灣重要作物栽培品種，如甘藷台農57號、鳳梨台農17號等，嘉惠農民，拓展國際市場賺取外匯。

名廚「阿益師」用嘉義分所育成地瓜、鳳梨、酪梨、稻米、柑橘、荔枝，以溫燉、水煮及涼拌烹調方式，將食材打造九菜一飯一湯餐盒，希望市府等單位協助，媒介餐廳，推出在地低碳、低熱量、健康養生好餐盒，增加農民收益，提供消費者用餐新選擇。