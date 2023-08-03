快訊

獨／家鄉立委提名難產 柯文哲勸進胞妹柯美蘭參選

中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

南韓神祕論文炒熱「超導體」概股 市場追捧恐一場空？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／百年嘉義農試分所首位女所長帶來賓重新揭牌 推嘉試好食餐盒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農業部嘉義農業試驗分所推出名廚「阿益師」為分所育成品種食材，打造九菜一飯一湯健康餐盒「嘉試好食餐盒」。記者魯永明／攝影
農業部嘉義農業試驗分所推出名廚「阿益師」為分所育成品種食材，打造九菜一飯一湯健康餐盒「嘉試好食餐盒」。記者魯永明／攝影

因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，上午首位女所長方怡丹與來賓共同揭牌，推出名廚「阿益師」為分所育成品種食材，打造九菜一飯一湯健康餐盒「嘉試好食餐盒」，實踐從「產地到餐桌」低碳農業及健康飲食，帶動食農教育結合餐飲創新做法。

方怡丹、嘉義出身首位農業部資源永續司長莊老達、副市長林瑞彥、立委王美惠、農業部嘉義單位代表、縣府、嘉雲農會及農民團體代表，上午共同拉開新牌銜紅布，宣告嘉義農試分所邁向新里程碑。

方怡丹說，配合農業部「提升農民所得，確保農產品安全，充實農村發展建設，強化水土林資源保育，打造韌性永續農業」新願景，分所將致力提升農業研發創新動能，重視糧食、消費者安全，提供分享食農教育平台。分所專責重要農藝作物：甘藷、水稻，園藝作物：柑橘、荔枝、鳳梨及酪梨等改良，培育多項台灣重要作物栽培品種，如甘藷台農57號、鳳梨台農17號等，嘉惠農民，拓展國際市場賺取外匯。

名廚「阿益師」用嘉義分所育成地瓜、鳳梨、酪梨、稻米、柑橘、荔枝，以溫燉、水煮及涼拌烹調方式，將食材打造九菜一飯一湯餐盒，希望市府等單位協助，媒介餐廳，推出在地低碳、低熱量、健康養生好餐盒，增加農民收益，提供消費者用餐新選擇。

嘉義分所「作物品種保存園」，自日據時代開啟熱帶及亞熱帶果樹收集，除蒐集台灣重要作物種原，引進北、中、南美洲、非洲、歐洲、澳洲、太平洋群島、東南亞、日本及大陸作物種原，為台灣作物「諾亞方舟」，園區保存眾多珍貴老樹，如臘腸樹、山鳳果、爪哇橄欖、大猴胡桃等，另有樹齡逾百年的芒果樹。

農業部嘉義農業試驗分所推出名廚「阿益師」為分所育成品種食材，打造九菜一飯一湯健康餐盒「嘉試好食餐盒」。記者魯永明／攝影
農業部嘉義農業試驗分所推出名廚「阿益師」為分所育成品種食材，打造九菜一飯一湯健康餐盒「嘉試好食餐盒」。記者魯永明／攝影
因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，上午首位女所長方怡丹與來賓共同揭牌。記者魯永明／攝影
因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，上午首位女所長方怡丹與來賓共同揭牌。記者魯永明／攝影
因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，上午首位女所長方怡丹與來賓共同揭牌。記者魯永明／攝影
因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，上午首位女所長方怡丹與來賓共同揭牌。記者魯永明／攝影
因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，首位女所長方怡丹博士。記者魯永明／攝影
因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，首位女所長方怡丹博士。記者魯永明／攝影

延伸閱讀

酪農憂生存危機 農業部：協助產業因應措施已見成效

台大高材生率餐車隊全台走透透 嘉義農家子弟打造特色行動餐車

仁義潭睽違1年多再見滿庫 嘉義水情燈號不變湖山水庫停止支援

颱風杜蘇芮牡蠣災損破憶 農業部估合理漲幅1至2成

相關新聞

颱風無直接影響 西南風增強挾帶水氣 台南嚴防大潮倒灌

依據中央氣象局預報資料顯示，南部地區昨日出現天文大潮，又受卡努颱風影響及西南風挾帶豐沛水氣，台南市長黃偉哲要求市府團隊及...

打破季節限定 南市府與茶之魔手共推新品「香芒格格」

今年台南愛文芒果，因初期氣候穩定，果肉細緻甜度普遍提高，適合製作食品與飲品。台南市政府與飲料商「茶之魔手」、冷凍水果廠商...

嘉義市立殯儀館招商不易 降租吸引咖啡業者進駐揭牌

嘉義市立殯儀館家屬休息區2020年首創咖啡Bar，但因地處偏遠、招商不順，市府調降租金吸引業者，從事告別式咖啡點心服務的...

科技捍衛空品微型感測器立功 台南藍天破9成

台南市政府致力推動紙錢集中燒政策，今天啟用第2座「淨圓滿紙錢專爐」，另導入科技建構「空品物聯網」，讓工業廠區落實自主管理...

農業部畜產試驗所揭牌 要當畜產科技領頭羊

農業部畜產試驗所今天舉行揭牌典禮，農業部常務次長杜文珍與所長黃振芳及戴謙、王政騰、黃英豪及鄭裕信等4位前任所長一起揭牌，...

影／百年嘉義農試分所首位女所長帶來賓重新揭牌 推嘉試好食餐盒

因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，上午首位女所長方怡丹與來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦