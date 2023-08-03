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南市紙錢集中燒傲視全台 第2座爐啟用還能發電減碳

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府第2座「淨圓滿紙錢專爐」今天啟用，每小時處理量6百公斤。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府第2座「淨圓滿紙錢專爐」今天啟用，每小時處理量6百公斤。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府108年設置全國第1座「淨圓滿紙錢專爐」，透過完善汙染防制設備的環保金爐，減輕焚燒紙錢帶來的空氣汙染，累積已燒化4890噸紙錢，今年再與中央合資4300萬元興建第2座專爐，還可發電，今天啟用，台南也是全國唯一有2座紙錢專爐的城市，日處理量可達16.4噸。

淨圓滿紙錢專用二爐啟用儀式在安南區城區焚化廠舉行，有環保署空保處長蔡孟裕、南瀛道教會、台南道教會等宗教團體代表及市議員邱昭勝、蔡麗青等單位及貴賓出席。市長黃偉哲指出，南市廟宇數量為全台最多，紙錢若無妥善處理將造成空氣汙染，但民眾擔心紙錢與垃圾混燒對神明不敬，因此市府興建有完善汙染防制設備的專用環保金爐，並獲得宗教團體響應。因現有專爐已不敷使用，向中央爭取經費再蓋「淨圓滿二爐」，未來不僅處理量加倍，所需用水全數回收、熱能還能回收發電，落實循環經濟、低碳永續施政願景。

黃偉哲說，台南近幾年空氣品質持續改善，已連3年藍天日數比升高，去年首度突破9成，而健康風險因子PM2.5和PM10年平均濃度也分別改善40%和51%，創下歷年新低的紀錄，顯示努力有成。

空保處長蔡孟裕說，台南最早設置紙錢專用爐，也是第一個設有兩座紙錢專爐的城市，第2座專爐可發電，燒1噸紙錢可發電1.5度，除節能減碳又淨零。

南市環保局表示，推行紙錢集中燒政策已12年，「淨圓滿紙錢一爐」每小時處理量300公斤，4年來累積減少細懸浮微粒(PM2.5)約13.5公噸、硫氧化物(SOx)約10.2公噸、氮氧化物(NOx)約1.6公噸。第2座專用爐，每小時處理量600公斤，更增加機械式爐床及旋轉攪拌撥桿等輔助燃燒系統，讓紙錢達完全燃燒，焚燒過程產生的煙氣及汙染物經旋風集塵器、耐高溫濾袋等設備作用後，均符合排放標準，不造成空氣汙染，兩座專用爐日處理量16.4公噸。

但要發揮紙錢集中燒效益，除了宮廟配合，也賴民眾支持，目前於虎尾寮社區試辦設置紙錢集運集中箱及定時定點收運，共有4個點，期望藉此提高民眾平日對於紙錢集中燒的便利性及配合意願，未來加強溝通與宣導，希望各區都能設點。除了紙錢集中燒，南市積極推動以功代金等配套祭祀政策，今年上半年捐款達237萬元，較去年同期增加33%，雙管齊下減碳，達到淨零目標。

台南市政府第2座「淨圓滿紙錢專爐」今天啟用，每小時處理量6百公斤。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府第2座「淨圓滿紙錢專爐」今天啟用，每小時處理量6百公斤。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府第2座「淨圓滿紙錢專爐」今天啟用，外觀結合台南府城意象，看不出是焚化爐。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府第2座「淨圓滿紙錢專爐」今天啟用，外觀結合台南府城意象，看不出是焚化爐。記者鄭惠仁／攝影

空氣汙染 PM2.5

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