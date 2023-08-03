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社運基地「洪雅書店」搬遷轉型複合式經營 首場講座爆棚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
獨立書局洪雅書房第三次搬遷轉型，邀請作家吳家德演講新書「生活是一場熱情的遊戲」，大批賓客、聽眾湧入。記者魯永明／攝影
獨立書局洪雅書房第三次搬遷轉型，邀請作家吳家德演講新書「生活是一場熱情的遊戲」，大批賓客、聽眾湧入。記者魯永明／攝影

位在嘉義市小巷弄獨立書店「洪雅書房」，是南台灣最活躍社運基地，經營23年，固定周三辦免費講座，提供小城文化滋養，累計逾萬人參與，轉型複合式咖啡、餐飲經營型態，搬遷義教東路，昨晚1266場，由作家吳家德演講，人氣爆棚。

銀行經理出身的吳家德，曾在嘉義市工作，是洪雅常客，對書房主人余國信伸出援手，被余視為「恩人貴人」，洪雅第三次搬遷轉型，邀請作家吳家德演講新書「生活是一場熱情的遊戲」，大批賓客、聽眾湧入。

吳家德在銀行業打滾近20年，從基層業務做起，一路攀升到分行最高主管，只花了不到9年，曾得到年度業務人員、業務主管、分行經理等績效三冠王。中年轉職到餐飲業開創新局，目前是NU PASTA與天利食堂雙品牌的總經理。

吳家德獲選為「經理人月刊」2016年度「100MVP經理人」，2023年同時獲得母校善化高中與元智大學管理學院傑出校友。他除從事寫作出書，還做公益，為嘉縣若竹兒募款。他以講故事方式，分享鼓勵大家「微笑、樂觀、積極」的生活態度。

受書房主人余國信「憨膽」精神感召，洪雅主講者包括客家歌手林生祥、台灣民謠歌手陳明章、草根人物崑濱伯等，連導演侯孝賢也來過，有人還捐錢，余國信說「不知能再辦多少場，只要有能力，就會堅持辦下去」。

洪雅文化協會總幹事余國信說，洪雅書店在長榮街18年，再更早以前在西榮街市場內5年多，累計逾千場講座，有許多讀友與忠實聽友，當然也不乏其中一直持續支持、贊助他們的前輩及講師群。

洪雅遷移義教東路110號路邊透天厝，周三免費講座持續，新地點空間比現在大3倍，講座更舒適空間，為書籍找到更適合擺放位置，原長榮街洪雅書店老屋將出售。

獨立書局洪雅書房遷移義教東路透天厝，周三免費講座持續，新地點空間比現在大3倍，為書籍找到更適合擺放位置。記者魯永明／攝影
獨立書局洪雅書房遷移義教東路透天厝，周三免費講座持續，新地點空間比現在大3倍，為書籍找到更適合擺放位置。記者魯永明／攝影
獨立書局洪雅書房遷移義教東路透天厝，周三免費講座持續，新地點空間比現在大3倍，為書籍找到更適合擺放位置。記者魯永明／攝影
獨立書局洪雅書房遷移義教東路透天厝，周三免費講座持續，新地點空間比現在大3倍，為書籍找到更適合擺放位置。記者魯永明／攝影
獨立書局洪雅書房第三次搬遷轉型，邀請作家吳家德演講新書「生活是一場熱情的遊戲」，大批賓客、聽眾湧入。記者魯永明／攝影
獨立書局洪雅書房第三次搬遷轉型，邀請作家吳家德演講新書「生活是一場熱情的遊戲」，大批賓客、聽眾湧入。記者魯永明／攝影

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