安平人想什麼？公民大會做這事 用投票決定離峰觀光

今年台南市安平區社造審議公民提案，提出「安平的離峰觀光」計畫，經公民大會及民眾激烈討論，產生了9案與與安平觀光發展、交通規畫及產業串連等兼具實用及創意的好點子。經提案工作坊討論後形成4個候選方案，即日起網路票選，為安平離峰時間的觀光發展投出神聖的一票，還有機會獲大獎。

4項提案獨具特色及創意，分別是：

「安平漫遊（港湖與鹽水溪畔廊道串聯）」，希望透過港湖與鹽水溪畔廊道及林默娘寵物公園串聯，完善鹽水溪畔廊道含夜間照明設施、路線標示、生態標示、人行步道及圍籬等設備，並增加湖畔不定時演出活動，建構安平親水新去處。

「漁光島小島深度旅遊」，建立漁光島旅遊主題路線，如運動、晨間、玩水等，並根據主題設立如森林野餐日等主題活動，並增加如公共洗手間或淋浴間等設備，提升安平在地民眾的使用率，增進島內離峰時間觀光發展。

「越夜越美麗，安平更有力」，設立「老安平」夜市，增加夜間人潮。同時針對古蹟景點延長開放時間，增設夜間亮化照明。並鼓勵商家入駐，規劃大型商圈，拉長觀光旅遊時間，留住觀光客，增加遊客過夜住宿的意願。

「交通要流暢，離峰觀光更順暢」，在外圍設置大型停車場，並讓遊客能夠藉由小型巴士、電動車等交通工具，輕鬆遊安平。同時，設置串連主要景點的觀光巴士，降低票價，提升搭乘意願。另外，規畫安平老街行人徒步區。改善安平地區假日交通壅塞問題，並降低碳排放，保護環境與在地居民生活品質。

投票民眾有機會獲得多項與安平在地觀光的禮物，最大獎是安平福爾摩沙遊艇酒店雙人餐券3名，其餘獎項包含各種安平遊船券、安平碳佐麻里折價券、安平特色陶藝劍獅壁掛、 安平400年紀念冰霸杯及安平劍獅主題的文具禮包等多項好禮。投票日期即日起至8月12日。