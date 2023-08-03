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防治登革熱封園 雲林每公頃補助6萬

聯合報／ 記者鄭惠仁陳雅玲／連線報導
雲林縣為防堵登革熱疫情，凡確診個案果園、筍園必須接受化學防治，即要求封園一個月。圖／雲林縣政府提供
雲林縣為防堵登革熱疫情，凡確診個案果園、筍園必須接受化學防治，即要求封園一個月。圖／雲林縣政府提供

台南本土登革熱昨天新增29例、累計754例，由於國內出現第2型確診病例，不同型別交叉感染恐重症，市府緊急發送簡訊通知近2萬名曾感染登革熱的市民；雲林新增2例，累計120例，縣府指出，縣內確診個案若曾到果園、筍園，致果園、筍園必須清消並封園1個月，可比照休耕補助每公頃6萬元，本周將公告實施。

台南新增病例以永康10例最多，其次是東區9例、南區3例，中西區、北區及仁德區各2例，左鎮區1例，年齡介於8歲至71歲。

南市衛生局指出，南市本土確診病例皆以第1型為主，但國內已出現第2型確診病例，加上歷年來南市曾出現不同型別病毒的登革熱，如果交叉感染易形成出血性登革熱，市長黃偉哲指示發送簡訊及郵件關心曾感染登革熱的市民，如有發燒或疑似症狀請盡速就醫；為此，衛生局昨簡訊通知全市2011年至2019曾感染登革熱的1萬9987名市民，另3854人無聯絡電話，預計周五前完成紙本郵寄通知。

雲林新增2例都在古坑鄉，縣府農業處長魏勝德說，古坑鄉光荷苞、高林、東和、水碓、新庄等5村的耕地面積就有1500公頃，其中以竹筍、果樹最多，因防治不易，容易孳生蚊蟲，為杜絕疫情，確診個案的果園、筍園若必須接受化學防治，將要求封園1個月。

魏勝德也說，經化學防治後產出的農產品必須檢驗合格後才能上市，受影響的農民可向當地公所提出申請補助。

登革熱 確診 衛生局

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