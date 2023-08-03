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反對台電建升壓站 布袋人拒200萬睦鄰金

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
布袋鎮樹林里居民反對興建貴舍升壓站，昨拉布條抗議。記者黃于凡／攝影
布袋鎮樹林里居民反對興建貴舍升壓站，昨拉布條抗議。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮是農委會公告的漁電共生先行區，台電為加強電網強韌度近期在樹林里發包興建貴舍升壓站，但居民不滿事先沒做好溝通，昨天上百人先去里辦公處拉布條抗議，再去參加說明會。會中台電的包商提出200萬元睦鄰方案，仍然無法達成共識；台電表示，會持續辦說明會、爭取地方認同。

樹林里長莊照鼎說，升壓站會影響地價、超高壓電磁波恐致癌，難保不會有爆炸疑慮，包商進場前沒採納地方意見，只稱「有工期壓力必須動工」，每次都說意見會向上呈報，卻沒能做決策的人來地方洽談。

台電昨為此案首度在聖林宮開說明會，居民先到里辦公處拉布條「里民要生命安全，不要變電所」、「立刻遷移，還居民清靜」等語，隨後一部分的人轉去說明會；台電人員解釋，升壓站電磁場經審慎評估，符合標準、安全無虞，也會降低施工過程衝擊。

台電還釋出善意說，承攬廠商星能工程公司提出200萬元睦鄰方案，參與地方公益活動、神明慶典及獎助學金等，不過因里民對此方案不接受，以健康因素希望撤案。

莊照鼎也說，有風聲指他私下收錢讓工程進場施作，但他和父親、社區發展協會理事長莊仁義絕不可能，台電應持續於公開場所和里民溝通協調。

台電 公益活動 嘉義

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