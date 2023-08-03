整修才1年多 台南歸仁文化中心漏水

25年前落成的台南歸仁文化中心獲前瞻計畫補助，中央、地方合力出資1.9億元大規模整建，去年5月重新啟用，不料杜蘇芮颱風後，民眾4天前去欣賞表演時正巧下大雨，館內竟「下起小雨」，廁所等多處還漏水，有議員要求盡速解決；南市文化局表示，已盤點5處漏水點，要求廠商今天即刻進場緊急搶修。

文化局解釋，杜蘇芮颱風上月28、29日帶來強風夾帶豪雨，累積雨量以歸仁115毫米最多，導致歸仁文化中心屋頂排水回流、造成廳內漏水狀況，第一時間緊急處理後，發現是來不及排水，還有新舊建築之間的防水處理需要再強化。

據了解，上月30日歸仁文化中心舉行展演，當天下午下大雷雨，館內竟然出現漏水，包括舞台後方廁所、演藝廳左側出入口等；1名帶著孩童的家長氣得貼文指出，「原本開開心心帶小孩看表演，館內走到哪裡都是漏水，小朋友還差點滑倒」、「文化中心不是剛整修嗎？錢到底花到哪去了」。

專長工程的台南市議員郭鴻儀質疑，文化中心原本建物是鋼筋混凝土結構，後續增建多為鋼骨結構，施工時，新舊建築物有無接好？搭接起來的施工界面，是否發生不對稱造成錯動？也該重新檢視收邊完不完整、防水有沒有做到位，市府應盡速解決，要求監造單位負起責任。

文化局表示，可能因新舊建物上銜接密合的工程接面，多月來產生摩擦加大縫隙，屋頂排水口也宣洩不及導致漏水，廳舍上月30日漏水後，隔天緊急邀集建築師、營造廠會勘，有找到了滲漏點做標記，做補強以外，屋頂排水孔也將再新增2處。