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影／沒在怕頭痛！60位饕客競速吃芒果冰

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
此次活動採10人一隊，有6組同台接力吃冰飆速度，每人需要吃完一碗重520公克芒果冰才能換下一棒。民眾吃冰就像扒飯一樣，狂送入口中。記者李文德／攝影
此次活動採10人一隊，有6組同台接力吃冰飆速度，每人需要吃完一碗重520公克芒果冰才能換下一棒。民眾吃冰就像扒飯一樣，狂送入口中。記者李文德／攝影

台南永康區案大東橋商圈觀光發展協會與市議員黃肇輝今晚合辦「芒果冰金霸盃競賽」，讓民眾組隊接力吃芒果冰比速度，現場戰況激烈，就連國際生都加入戰局。商圈表示，以活動力挺農友，促銷在地農產。

此次活動10人為一隊，共有6組同台吃冰飆速度，比賽採取接力制，每人需要吃完一碗重520公克芒果冰才能換下一棒。

比賽戰況激烈，參賽民眾拿出畢生絕學，吃冰就像扒飯一樣，將芒果冰一口一口送入口中。參賽民眾說「完全不會怕頭痛，只是牙齒很敏感！」「頭超痛一度快吃不下」，都靠著一股想贏的幹勁全力衝刺。

比賽中還有來自印度的南台科大國際學生加入陣容，攜家帶眷一起體驗比賽。他說表示從來都沒有參與這麼刺激的活動，一方面也可以品嘗到台灣芒果的獨特風味，比印度的甜了許多。就連女兒都很愛吃，都會要他去超市買。

發展協會理事長表示，這次結合台南芒果產季，主要請商圈內兩間冰店提供冰品，藉此活絡商機。此次比賽冠軍將獲3箱西施芒果，非常好康。

台南市議員黃肇輝指出，台南芒果遠近馳名，此次更能拉近商圈及居民間的交流，更因為是芒果產季尾聲，因此把握時機，推廣台南特有的農產。

比賽中更有就讀南台科大的國際生參與，他直言「刺激好玩！」。記者李文德／攝影
比賽中更有就讀南台科大的國際生參與，他直言「刺激好玩！」。記者李文德／攝影
此次活動採10人一隊，有6組同台接力吃冰飆速度，每人需要吃完一碗重520公克芒果冰才能換下一棒。民眾吃冰就像扒飯一樣，狂送入口中。記者李文德／攝影
此次活動採10人一隊，有6組同台接力吃冰飆速度，每人需要吃完一碗重520公克芒果冰才能換下一棒。民眾吃冰就像扒飯一樣，狂送入口中。記者李文德／攝影

芒果 台南 黃肇輝

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