台南登革熱累積754例 國內出現第2型發近2萬簡訊提醒

台南今天新增29例本土登革熱病例，累積754例，都是第1型，但因國內已出現第2型確診病例，如交叉感染易形成出血性登革熱，衛生局發送簡訊給1萬9987名2011年至2019曾感染登革熱的市民，提醒注意。

衛生局表示，今日新增29例分布狀況為永康區10例，東區9例，南區3例，中西區、北區及仁德區各2例，左鎮區1例，年齡介於8歲至71歲，26例是由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現。

依疾病管制署分型鑑定，南市本土確診病例至今皆以第1型為主，但考量國內已出現第2型本土登革熱確診病例，加上歷年來南市曾出現不同型別病毒登革熱，如交叉感染易形成出血性登革熱，市長黃偉哲指示衛生局發送簡訊及郵件關心曾感染登革熱的市民，提醒應注意自身防蚊措施避免重複感染，如有發燒或疑似症狀請盡速。

由於這次疫情確診者多半年長，加上本身如又帶有慢性病史者，更是登革熱重症的高風險族群，如出現腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血(如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等)、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，應盡快就醫，未即時就醫治療死亡率可能高達20%，千萬不可輕忽，

衛生局表示，今日上午已發出簡訊，通知2011年至2019曾感染登革熱的市民1萬9987人，另有3854人因無聯絡電話，預計周五前完成紙本郵寄通知，提醒收到簡訓或郵件的市民務必提高警覺加強防蚊措施，保護自身健康。

衛生局統計，昨日於安南區共調查259戶、其中陽性戶3戶，查獲77個積水容器、3個陽性容器，衛教388人次，開立3張舉發單。