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斥資近兩億！歸仁文化中心爆漏水 台南市府回應了

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
文化局表示，上週日下午發生強降雨，造成廳舍內部出現漏水。針對廳舍滲漏水狀況。已經在周一下午緊急邀集建築師及營造廠進行會勘，同時也找到了滲漏點。建築師指導廠商如何徹底解決漏水問題，目前營造廠已備妥修繕材料，明天起要求廠商進館修復改善。記者李文德／攝影
文化局表示，上週日下午發生強降雨，造成廳舍內部出現漏水。針對廳舍滲漏水狀況。已經在周一下午緊急邀集建築師及營造廠進行會勘，同時也找到了滲漏點。建築師指導廠商如何徹底解決漏水問題，目前營造廠已備妥修繕材料，明天起要求廠商進館修復改善。記者李文德／攝影

台南歸仁文化中心，斥資近2億元進行全館改建，去年5月重新落成啟用。不過昨晚臉書專頁「靠北傳統戲曲」民眾匿名發文，指稱禮拜日下午強降雨，場館內竟也下起小雨、漏水，讓帶著小朋友的家長氣得匿名發文，直問「錢花到哪去？」市府文化局稍早發出聲明表示，周一下午已邀集建築師及營造廠進行會勘，同時也找到了滲漏點，目前營造廠已備妥修繕材料，明天起將進館補強。

市府文化局指出，文化中心整建工程從109年5月開工，111年4月竣工，總經費約1.94億元，整建後擁有明亮開闊的大廳及專業的視聽設備，大幅調整的場館動線與全面翻新的座席，更有中小型排練室及後舞台準備室的擴建，讓駐館的台南市民族管絃樂團及日後大型表演團隊享有舒適的活動空間。

文化局表示，上週日下午發生強降雨，造成廳舍內部出現漏水。針對廳舍滲漏水狀況。已經在周一下午緊急邀集建築師及營造廠進行會勘，同時也找到了滲漏點。並由建築師指導廠商如何徹底解決漏水問題，目前營造廠已備妥修繕材料，明天起要求廠商進館修復改善。

文化局強調，歸仁文化中心整建工程訂有5年保固條款，保固期將將責成業務單位要求廠商履行契約責任，妥善解決漏水問題。

文化局表示，上週日下午發生強降雨，造成廳舍內部出現漏水。針對廳舍滲漏水狀況。已經在周一下午緊急邀集建築師及營造廠進行會勘，同時也找到了滲漏點。建築師指導廠商如何徹底解決漏水問題，目前營造廠已備妥修繕材料，明天起要求廠商進館修復改善。記者李文德／攝影
文化局表示，上週日下午發生強降雨，造成廳舍內部出現漏水。針對廳舍滲漏水狀況。已經在周一下午緊急邀集建築師及營造廠進行會勘，同時也找到了滲漏點。建築師指導廠商如何徹底解決漏水問題，目前營造廠已備妥修繕材料，明天起要求廠商進館修復改善。記者李文德／攝影

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