咖啡界「奧斯卡」競標成績出爐 嘉義縣勇奪9成獲獎席次

台灣卓越盃咖啡示範競標COE賽事有「咖啡界奧斯卡」美名，今年決選20個名次中，嘉義縣拿下18個席次，包辦前6名次，表現亮眼出色，縣府今舉辦VIP咖啡分享會，12個獲獎咖啡莊園業者現場沖泡自家咖啡，獲縣長翁章梁及所有人一致稱讚。

COE卓越盃由資深國際主審全程把關，以最嚴謹的標準選出入圍咖啡，再由國際評審團來台決選，得獎咖啡須通過76次杯測考驗。36件入圍咖啡豆有31件來自嘉義，最終獲獎的20個席次由嘉義縣奪下18個，豆御香藝伎莊園更一舉摘下前3名。

翁章梁說，第1名的豆御香藝伎莊園業者曾福生來自台南東山，卻選在嘉義縣種植咖啡，就是相中嘉義的土壤及氣候；咖啡業者不僅為嘉義爭光，更是為台灣爭光，從嘉義縣咖啡的獲獎成績可知，嘉義縣是適合種咖啡的好地方。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪說，獲獎咖啡幾乎都在大阿里山區，讓阿里山咖啡稱號更上一層樓。比賽優異成績並非一蹴可幾，需要歸功於業者們平時苦心改良種植及烘焙方式，輔以縣府農業處提供的培訓課程，幫助業者們隨時精進。