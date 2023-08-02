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很孤老的縣市 雲林四分之一長者平日只參與兩種活動
全台即將進入超高齡社會，台大醫院雲林分院與國家衛生研究院「高齡醫學暨健康福祉研究中心」合作，研究雲林長者活動參與數量，今天發表研究成果，約有四分之一的長者，參與活動數量在兩種以下，參與活動在4種以上的長輩，正向的經驗較豐富，憂鬱、焦慮等負面經驗則顯著較少。
雲林分院今年成立高齡醫學中心，由副院長洪健清擔任主任，並與國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心合作研究，洪健清表示，團隊歸納參加宗教活動、擔任志工、參與運動團體、與子女互動、與朋友互動等12種社會活動型態，來分析雲林地區長者活動參與數量與心理健康的關係，經研究結果顯示，約有四分之一的長者，參與活動數量在兩種以下。
研究主持人台大雲林分院精神醫學部主任黃偉烈表示，研究發現參與活動在4種以上的長輩，正向經驗較豐富，憂鬱、焦慮等負面經驗則顯著較少，這次研究是根據較短期的資料進行分析，社會活動的豐富度是否對長者日後的健康持續具有保護意義，仍待進一步研究，將在此一基礎上持續努力。
雲林分院長馬惠明說，根據他自身的觀察，都會區的老人接觸活動的管道較多，鄉下的老人受到的活動刺激跟接觸管道比較少，從這次的研究結果可以歸納出雲林縣是最孤老的縣市之一。
國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘表示，社會活動與高齡精神及身體健康，具有相當密切的關係，過去的研究發現，參與較多社會活動的長者，除了身心較為健康之外，比較有機會獲得適當的醫療照護，這次的研究成果不僅有助於政府規畫高齡精神健康相關政策，也是後續研究相當重要的基礎。
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