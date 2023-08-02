快訊

車主注意！ 新北市今17點開放水門 這些路段紅黃線停車

行政院推打詐1.5版本 嘉縣長翁章梁指示成立民雄打詐隊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
行政院推打詐1.5版本，嘉義縣長翁章梁指示成立民雄打詐隊。記者黃于凡／翻攝
行政院推打詐1.5版本，嘉義縣長翁章梁指示成立民雄打詐隊。記者黃于凡／翻攝

行政院修正打詐1.5版本，嘉義縣長翁章梁指示民雄分局率先成立「民雄打詐隊」，今在分局禮堂舉辦民雄打詐隊誓師大會，整合鄉民代表、村里幹事、學校及民間團體，深入社會各角落阻詐，也加強金融機構等地點的見警率，降低犯罪風險。

民雄鄉鄉長林于玲、代表會主席涂文生、議員林淑完、議員簡嘉億助理李昭雄、民雄鄉28 村村長、各鄉民代表及社區發展協會理事長等人都到場參加，以團隊力量強化打詐力道，並透過與民間合作，盼能從源頭阻詐。

縣長翁章梁說，行政院修訂新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，他指示將民雄鄉作為反詐欺實驗計畫示範區， 精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，預期達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3項目標，以縣內人口最多的民雄鄉為示範區，帶動所有鄉鎮一起打詐。

民雄分局長莊思神說，民雄打詐隊整合鄉民代表、村里幹事、學校及民間團體等，運用多元管道強化防詐；另，也針對提款熱點及提領時段，加強巡邏、路檢等勤務，結合社區巡守隊提升見警率，警民合作一同築起防線。

議員 行政院 翁章梁

延伸閱讀

斥資1.4億元！嘉義縣首座兒少福利館動土 預計2025年完工

嘉義縣國中小校長交接布達 19人異動、6人退休、8人初任

翁章梁山口縣行銷嘉義鳳梨 參拜天滿宮深化台日友誼

蒜頭糖廠嶄新五分車亮相 復古外觀設有冷氣與美食車廂

相關新聞

很孤老的縣市 雲林四分之一長者平日只參與兩種活動

全台即將進入超高齡社會，台大醫院雲林分院與國家衛生研究院「高齡醫學暨健康福祉研究中心」合作，研究雲林長者活動參與數量，今...

確診病例數仍在增加 雲林祭封園補償防堵登革熱

雲林縣本土登革熱今新增2例確定病例，全縣累計120例確診，因古坑果園、竹林多，容易積水孳生蚊子防治不易，縣府爭取中央補助...

咖啡界「奧斯卡」競標成績出爐 嘉義縣勇奪9成獲獎席次

台灣卓越盃咖啡示範競標COE賽事有「咖啡界奧斯卡」美名，今年決選20個名次中，嘉義縣拿下18個席次，包辦前6名次，表現亮...

無懼盛產與大陸制約 雲林林內鳳梨賣高價全靠一技術

南部鳳梨盛產時，常因量多價跌，雲林縣林內鄉也生產鳳梨，產季原本就異於南部產地，農會更輔導農民調節一年12個月都能小量生產...

嘉義布袋光電場數量增加 台電擬建升壓站引起地方反彈

嘉義縣布袋鎮近期成光電開發熱點，台電為加強電網強韌度，發包興建貴舍升壓站，引起居民反彈，今有百人冒雨到里辦公室拉布條抗議...

無人機國際交流 土耳其、台灣團隊雙向取經放眼「這件事」

對應國際軍事、民事需求，航太產業無人載具技術近年快速竄升，雲林縣虎尾科技大學也陸續和亞洲航空、外國學校等產學合作，其中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦