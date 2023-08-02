行政院推打詐1.5版本 嘉縣長翁章梁指示成立民雄打詐隊

行政院修正打詐1.5版本，嘉義縣長翁章梁指示民雄分局率先成立「民雄打詐隊」，今在分局禮堂舉辦民雄打詐隊誓師大會，整合鄉民代表、村里幹事、學校及民間團體，深入社會各角落阻詐，也加強金融機構等地點的見警率，降低犯罪風險。

民雄鄉鄉長林于玲、代表會主席涂文生、議員林淑完、議員簡嘉億助理李昭雄、民雄鄉28 村村長、各鄉民代表及社區發展協會理事長等人都到場參加，以團隊力量強化打詐力道，並透過與民間合作，盼能從源頭阻詐。

縣長翁章梁說，行政院修訂新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，他指示將民雄鄉作為反詐欺實驗計畫示範區， 精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，預期達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3項目標，以縣內人口最多的民雄鄉為示範區，帶動所有鄉鎮一起打詐。

民雄分局長莊思神說，民雄打詐隊整合鄉民代表、村里幹事、學校及民間團體等，運用多元管道強化防詐；另，也針對提款熱點及提領時段，加強巡邏、路檢等勤務，結合社區巡守隊提升見警率，警民合作一同築起防線。