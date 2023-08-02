嘉義布袋光電場數量增加 台電擬建升壓站引起地方反彈

嘉義縣布袋鎮近期成光電開發熱點，台電為加強電網強韌度，發包興建貴舍升壓站，引起居民反彈，今有百人冒雨到里辦公室拉布條抗議，指台電未溝通就發包，盼尊重地方意見；台電今也在聖林宮辦說明會，但民眾憂電磁波傷害身體，雙方無共識收場，將持續溝通。

地方民眾在里辦公室抗議後，部分人到聖林宮參加台電公司說明會。台電公司指出，貴舍升壓站電磁場經審慎評估，符合標準、安全無虞，也會降低施工過程衝擊；另，統包商星能工程公司提出200萬元敦親睦鄰方案，盼取得共識創造地方繁榮。

里長莊照鼎說，升壓站會影響地價，超高壓電磁波恐致癌，且難保不會有爆炸疑慮，包商進場前未採納地方意見，也未與地方和諧溝通，只稱有工期壓力必須動工，每次都說會向上呈報，但都沒有能做決策的人來地方洽談，盼有能決策的人到公開場所溝通。

台電公司指出，承攬廠商星能工程公司釋出善意，提出200萬元睦鄰方案，將分為3、10或20年給付，參與地方公益活動、神明慶典及獎助學金等，但因里民對方案不認同，雙方未達成共識尚未定案，將持續溝通、辦說明會爭取地方認同。