台南安平建平7街出現坑洞 造成轎車左前輪爆胎
台南市安平區建平7街今天中午出現深約1.6公尺的坑洞，造成行經轎車左前輪爆胎，駕駛也嚇了一跳。台南市府水利局人員獲報後，派機具前往開挖，希望釐清原因。
蘇姓轎車駕駛表示，他駕車行經建平7街時，突聽到轟的一聲，立即加速向前後停下來查看，沒想到一看，車輛左前輪竟已爆胎，自己也嚇了一跳，他向警方報案。
蘇說，車子才買不到1年，沒想到竟發生差點陷入坑洞中，不過幸好車子沒有栽入坑洞，除了受到驚嚇外，沒有外傷。
水利局人員獲報後趕往查看，水利局表示，該坑洞長約2公尺、寬約3公尺、深約1.6公尺，目前已調派機具開挖，由於坑洞旁有1個汙水人孔蓋，將等開挖後，才能了解是否與汙水有關。
利局人員表示，由於日前杜蘇芮颱風才遠離，坑洞造成是否與當時下雨有關，也要等開挖後才能判斷，不過6月下旬，安平區府平路，也才發生道路出現天坑，沒想到2日又出現坑洞。
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