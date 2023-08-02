年滿65歲就可以申請輔具補助？ 台南社會局：假訊息勿再轉傳

近來網路、Line群組流傳「只要年滿65歲就可以申請輔具補貼款！」台南市社會局表示，這是不實訊息造成民眾誤解，輔具補助採事先申請制，對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，台南市從今年起提供便民服務，民眾向和社會局簽約的特約醫療器材行或藥局，現場只需支付差額，其餘補助款由社會局直接撥付給廠商，身障輔具每人每2年可申請4項輔具補助，「長照輔具」每人每3年最高補助4萬元。

社會局表示，為讓民眾獲得適切的輔具服務，台南市自今年起提供輔具便民服務，民眾購買時可找與社會局簽約的特約醫療器材行或藥局，現場只需支付差額，其餘補助款再由社會局直接撥付給廠商，除簡化購買程序也減輕民眾經濟負擔，今年1月到6月代償墊付核銷928件，核銷金額約850萬50元，已簽約身障輔具特約廠商共計166家廠商，相關特約廠商名單可上台南市政府社會局網站查詢並認明各店家張貼「台南市政府特約廠商輔具購買」標誌。

社會局表示，輔具補助採事先申請制，對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，輔具補助並非如網路所說凡年滿65歲以上就給予補助，而是依照失能或是身障者需求來評估，符合條件的對象才能獲得相關補助，民眾如有相關疑問可向市府社會局或各區公所社會課等單位洽詢。

社會局長盧禹璁表示，目前台南市輔具補助依身份別分成兩種方式，包括身心障礙者輔具費用補助及長期照顧輔具費用補助。身障輔具部分需先至公所或輔具中心提出輔具申請，且部份輔具需先經醫院或輔具中心評估，符合資格者收到核定文件後才能購買，每人每2年可申請4項輔具補助；「長照輔具」則需先經社會局長期照顧管理中心評估失能程度，並經治療師到宅評估開立需求報告經核定才能購買，每人每3年最高補助新台幣4萬元。

盧禹璁說，上述兩種輔具補助均採事前申請制，有需要輔具的民眾別急著購買，記得先向市府相關單位提出輔具補助申請，等核定後再購買輔具才能享有補助，且不同身分別有不同補助金額。他呼籲，網路上流傳的不實內容提到包括吃飯、買車，連眼鏡、手機、電腦等都能補貼，這些都是假消息，也請民眾別再誤信及轉傳。

民眾如有因出院、意外急需輔具，可洽台南市永華輔具中心(06-2098938)、佳里輔具中心(06-7266700)、官田輔具中心(06- 5790636)等3處輔具中心或全市38處二手輔具資源站，可免費借用二手輪椅、拐杖、助行器及便盆椅等服務，詳情可洽社會局身心障礙褔利科06-6371299詢問或上台南市輔具資源整合網查詢。