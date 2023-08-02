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台南2文創園區招商 將輔導潛力業者提升品牌能量

中央社／ 台南2日電

南市府文化局針對藍晒圖文創園區與西竹圍之丘文創園區進行聯合招商，規劃8月舉辦2場說明會，盼文創業者踴躍參與，文化局也會以輔導角色透過診斷協助提升品牌經營能量。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，藍晒圖及西竹圍之丘2個文創園區，是文化局將舊有建築活化再利用後，作為扶植文創業者進行營運、產業發展、人才培育、共創及策展基地，不僅位處黃金地段，更提供低於市價租金，實質減少新創品牌營運成本。

謝仕淵表示，今年度2園區採聯合招商方式，提供短期進駐以及2年進駐合作計畫申請，讓園區與文創品牌有更多合作機會，文化局規劃8月5日、8月11日2場聯合招商說明會，詳細解說招商案相關重點，並邀請現進駐業者共同回應現場提問，也會同步透過線上直播。

他說，釋出空間分別為短期進駐「藍晒圖微型工作室1-5號」，採線上申請至檔期額滿止；2年進駐合作計畫「藍晒圖微型工作室10個空間」及「西竹圍之丘6個空間」，採實體收件至今年8月31日下午5時止。

謝仕淵指出，透過文創產業推廣及包裝，希望讓更多台灣在地品牌在國際上被看見，2園區自開園以來扶植、輔導許多文創業者，期待今年度招商有更多具潛力文創業者共同參與投件，文化局也將擔任輔導角色，透過診斷協助提升品牌經營能量，增加市場競爭力。

文創產業 文化局 台南

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