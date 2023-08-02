中華聖母基金會到宅沐浴第16年 楊貴媚現身教洗澡眉角

天主教中華聖母基金會「到宅沐浴車」今天邀請國際影后楊貴媚，及台語金曲歌王謝銘祐等人，出席在中埔鄉辦「洗澎澎囉！在到宅沐浴車幸福啟程」，會上播放金鐘獎得主陳芝安、謝欣志拍攝到宅沐浴車服務過程動人影片，尤其是3名護理師及照服員，細心幫長輩洗完澡，長輩舒服放鬆入睡發出呼呼聲，感動現場每位民眾。

楊貴媚是天主教中華聖母基金會到宅沐浴車終身志工，今天首播的到宅沐浴車影片內有台語金曲歌王謝銘祐製作，描繪失能者洗完澡後的舒適「洗澎澎」歌曲，最特別的是歌曲原型是曾受服務的家屬、鋼琴老師賴品真所編寫洗澎澎自創曲。

賴品真說，當沐浴車為爸爸服務時，她常彈奏鋼琴和沐浴車團隊一起唱歌給爸爸聽，讓爸爸沐浴泡澡時，可以放鬆，舒緩病痛，享受難得的舒服，透過洗澎澎歌曲，希望為更多走在照顧路上的朋友加油打氣。

「幫媽媽洗澡曾是我最困擾的事情！」影后楊貴媚說，媽媽中風10多年都她幫忙洗澡，起初接觸沐浴車時覺得不需要，但與執行長黎世宏討論，才知道很多專業細節要注意，她上培訓學會洗頭、洗臉，全身體只學一半，因她害羞。

台語金曲歌王謝銘祐最後帶領大家一起演場「洗澎澎」歌曲，以輕快旋律搭配渾厚、渲染力的嗓音詮釋，長輩們感受到洗澡的暢快；衛福部政務次長李麗芬、嘉縣社會局長張翠瑤、縣衛生局長趙紋華、中埔鄉長李碧雲等人一同上台合唱，場面歡樂。

李麗芬表示，她日前住院剛感受到要好好洗個澡那麼難，感謝基金會對沐浴車推廣與專業培訓，到宅沐浴車已納入政府長照2.0，經評估符合給付長照服務資格、失能程度，即可申請使用，有需求請撥打1966長照服務專線申請。

基金會董事長陳美惠表示，基金會服務對象７成為重度、極重度失能，近三成的失能者，長達一年沒辦法洗澡，2008年引進日本超過60年服務經驗及設備打造全國第一輛到宅沐浴車，目前已累積服務超過1萬5千人次。