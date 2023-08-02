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中華聖母基金會到宅沐浴第16年 楊貴媚現身教洗澡眉角

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
影后楊貴媚今天也沐浴車啟航現場教學，如何幫長輩洗澡的眉角，她說洗過的地方，毛巾都要換角後再擦的。記者呂慧瑜／攝影
影后楊貴媚今天也沐浴車啟航現場教學，如何幫長輩洗澡的眉角，她說洗過的地方，毛巾都要換角後再擦的。記者呂慧瑜／攝影

天主教中華聖母基金會「到宅沐浴車」今天邀請國際影后楊貴媚，及台語金曲歌王謝銘祐等人，出席在中埔鄉辦「洗澎澎囉！在到宅沐浴車幸福啟程」，會上播放金鐘獎得主陳芝安、謝欣志拍攝到宅沐浴車服務過程動人影片，尤其是3名護理師及照服員，細心幫長輩洗完澡，長輩舒服放鬆入睡發出呼呼聲，感動現場每位民眾。

楊貴媚是天主教中華聖母基金會到宅沐浴車終身志工，今天首播的到宅沐浴車影片內有台語金曲歌王謝銘祐製作，描繪失能者洗完澡後的舒適「洗澎澎」歌曲，最特別的是歌曲原型是曾受服務的家屬、鋼琴老師賴品真所編寫洗澎澎自創曲。

賴品真說，當沐浴車為爸爸服務時，她常彈奏鋼琴和沐浴車團隊一起唱歌給爸爸聽，讓爸爸沐浴泡澡時，可以放鬆，舒緩病痛，享受難得的舒服，透過洗澎澎歌曲，希望為更多走在照顧路上的朋友加油打氣。

「幫媽媽洗澡曾是我最困擾的事情！」影后楊貴媚說，媽媽中風10多年都她幫忙洗澡，起初接觸沐浴車時覺得不需要，但與執行長黎世宏討論，才知道很多專業細節要注意，她上培訓學會洗頭、洗臉，全身體只學一半，因她害羞。

台語金曲歌王謝銘祐最後帶領大家一起演場「洗澎澎」歌曲，以輕快旋律搭配渾厚、渲染力的嗓音詮釋，長輩們感受到洗澡的暢快；衛福部政務次長李麗芬、嘉縣社會局長張翠瑤、縣衛生局長趙紋華、中埔鄉長李碧雲等人一同上台合唱，場面歡樂。

李麗芬表示，她日前住院剛感受到要好好洗個澡那麼難，感謝基金會對沐浴車推廣與專業培訓，到宅沐浴車已納入政府長照2.0，經評估符合給付長照服務資格、失能程度，即可申請使用，有需求請撥打1966長照服務專線申請。

基金會董事長陳美惠表示，基金會服務對象７成為重度、極重度失能，近三成的失能者，長達一年沒辦法洗澡，2008年引進日本超過60年服務經驗及設備打造全國第一輛到宅沐浴車，目前已累積服務超過1萬5千人次。

沐浴車服務含護理師、操作員、照服員3人團隊，共529道沐浴步驟，周一至周五全縣到宅服務，一天平均服務3至4名長輩，在1個多小時的洗澡時間，照顧者也能得到喘息。

台語金曲歌王謝銘祐（右4）今天帶領大家演場「洗澎澎」歌曲，盼讓長輩感受到洗澡的暢快。記者呂慧瑜／攝影
台語金曲歌王謝銘祐（右4）今天帶領大家演場「洗澎澎」歌曲，盼讓長輩感受到洗澡的暢快。記者呂慧瑜／攝影
天主教中華聖母基金會「到宅沐浴車」今天邀請國際影后楊貴媚，及台語金曲歌王謝銘祐等人，出席在中埔鄉辦「洗澎澎囉！在到宅沐浴車幸福啟程」記者呂慧瑜／攝影
天主教中華聖母基金會「到宅沐浴車」今天邀請國際影后楊貴媚，及台語金曲歌王謝銘祐等人，出席在中埔鄉辦「洗澎澎囉！在到宅沐浴車幸福啟程」記者呂慧瑜／攝影
衛福部政務次長李麗芬今出席中華聖母基金會沐浴車啟程記者會指出，到宅沐浴車已納入長照2.0，有需求請撥打1966長照服務專線申請。記者呂慧瑜／攝影
衛福部政務次長李麗芬今出席中華聖母基金會沐浴車啟程記者會指出，到宅沐浴車已納入長照2.0，有需求請撥打1966長照服務專線申請。記者呂慧瑜／攝影

長輩 楊貴媚 長照

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