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評審驚呼成為假日森林學校 台南密枝社區獲國際宜居獎

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
USR團隊針對社區中較為山路或平地都做了許多綠色療癒裝置，今年國際宜居社區獎評選時，特別注重「高齡者的健康」。經過簡報後，脫穎而出拿下獎項。記者李文德／翻攝
USR團隊針對社區中較為山路或平地都做了許多綠色療癒裝置，今年國際宜居社區獎評選時，特別注重「高齡者的健康」。經過簡報後，脫穎而出拿下獎項。記者李文德／翻攝

中華醫事科技大學USR團隊2020年起協助楠西區密枝社區發展地方特色，從醫療照護器材的裝設，甚至是社區周邊建置教育基地等，皆受到地方居民好評。今年度，更為密枝社區成功拿下國際宜居社區銀獎，讓社區所有民眾都感到興奮。

國際宜居社區獎是聯合國於1997年創立，被視為全球的「綠色奧斯卡」大賽。今年有70多個國家和地區的代表參加，可說是競爭相當激烈，而密枝社區在今年獲得A類社區（人口2萬人以下）的銀獎。

中華醫事科大校長孫逸民表示，2020年起，USR團隊駐點密枝社區，除了裝設智慧化感測健康儀器、裝設AED等設備外，更是絞盡腦汁打造社區周遭的環境，建置防疫香草可食地景教育基地，運用水耕植栽飾品為公共空間增添綠意，打造綠色療癒人文空間。設置英文路牌及門牌美化設計，更改造閒置貨櫃屋為國內外學生短期研習空間。

指導老師王靖婷說，USR團隊針對社區中較為山路或平地都做了許多綠色療癒裝置，讓社區長輩活動時，能夠邊欣賞裝置達到身心放鬆。恰好今年國際宜居社區獎評選時，特別注重「高齡者的健康」。經過簡報後，脫穎而出拿下獎項，更讓評審興奮地建議「一定要讓社區成為假日森林學校」。

密枝里社區發展協會理事長江仲緯指出，對於社區居民上的醫療照護或者心理健康等，長輩曾和他說覺得受到比較多的關懷。由於USR團隊一起與社區一起合力建設，一聽聞得獎還有人開心地一直拍手。

USR團隊針對社區中較為山路或平地都做了許多綠色療癒裝置，今年國際宜居社區獎評選時，特別注重「高齡者的健康」。經過簡報後，脫穎而出拿下獎項。記者李文德／翻攝
USR團隊針對社區中較為山路或平地都做了許多綠色療癒裝置，今年國際宜居社區獎評選時，特別注重「高齡者的健康」。經過簡報後，脫穎而出拿下獎項。記者李文德／翻攝
中華醫事科技大學USR團隊2020年起協助楠西區密枝社區發展地方特色，今年度密枝社區成功拿下國際宜居社區銀獎，讓社區所有民眾都感到興奮。記者李文德／翻攝
中華醫事科技大學USR團隊2020年起協助楠西區密枝社區發展地方特色，今年度密枝社區成功拿下國際宜居社區銀獎，讓社區所有民眾都感到興奮。記者李文德／翻攝

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