台南忠義國小百年老榕被颱風吹倒 師生獻花道別

台南市中西區忠義國小校園內1棵樹齡超過百年榕樹不敵颱風杜蘇芮風雨傾倒，經評估無法救治，校方趁部分樹體尚未清運完畢，在今天返校日辦理追思會，讓師生與老樹道別。

傾倒老榕樹是由台南市政府列管編號88號珍貴樹木、樹齡估計超過百年，2019年時被檢查出罹患褐根病，校方配合市府農業局搶救並以鋼架加固，但7月28日凌晨不敵颱風杜蘇芮風雨，從主幹處斷成兩半倒地，經市府農業局評估扶正也無法存活，決定切割移除。

忠義國小校長林泓成告訴中央社記者，校方原本計畫在開學後啟動生命教育並辦理追思會，但考量還有部分樹體未清運完，今天又剛好是返校日，昨天開會決定在今天辦理告別儀式，讓師生們有機會向老樹道別。

林泓成表示，儀式中各班學生代表依序獻花，再由全體師生深深鞠躬送上最後祝福，向老樹說再見。

他說，今天也向所有學生進行生命教育，讓大家暸解老樹是師生和校友們共同回憶，歷屆畢業生在這棵老樹陪伴下度過美好校園時光，近日也收到許多校友表達對老樹惋惜和哀悼，現在就像是一個家族長者走到生命盡頭，再怎麼不捨、難過，終究還是要放手。

林泓成指出，校方已保留部分樹體做為日後老樹重生與再現材料，並希望學生們在追憶過去時，也能展望未來，校園內還有其他市府列管珍貴樹木，如清朝時期種植、樹齡估計超過200年的黃連木，以及外操場編號8 4號老榕樹，都需要大家持續守護。