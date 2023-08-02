華麗轉身！兒童劇團演員職訓轉行工程師薪增近2倍
曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍，也以自身經歷鼓勵年輕人多運用政府資源學技能，為自己人生加值。
孫靜薰目前29歲，2年多前因劇團收入不穩定萌生轉職，後改當豪宅秘書又因疫情離職，她開始認真思索人生方向，在疫情期間看見數位轉型工作浪潮，加上學生時期數理與邏輯能力還不錯，決定轉行學當工程師。
孫靜薰偶然機會看到雲嘉南分署開辦產業新尖兵「全端工程師就業養成班」課程毅然投入，從基礎網站規劃、網頁設計與建置虛擬資料庫學起，歷經500多個小時訓練，順利進入國內知名數位看板商前線媒體擔任資安工程師，現已穩定就業1年。
「想讓自己成為更好的人！」孫靜薰說，產業新尖兵課程不僅學費補助，還有學習獎勵金可領，能讓沒有經濟基礎的年輕人短期提升職能，且課程符合產業趨勢，讓她從一個程式小白，到結訓時已可獨當一面，不僅順利找到理想工作，也讓她薪水比過往成長近2倍，她以過來人經驗說，做任何事情都要靠累積，尤其是技術，相信只要有心學，就有機會。
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，產業新尖兵計畫課程以政府重點推動的數位資訊、綠能科技、工業機械、電子電機與國際行銷企劃五大領域為主，幫助15至29歲本國籍待業青年累積專業技能，課程政府補助最高10萬元，參訓學員須先繳交1萬元訓練費，如訓後90天內成功就業，就可申請補助原繳交的1萬元；另外，勞動部還加碼提供每月8000元學習獎勵金，最長1年，詳情可就近向就業中心洽詢。
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