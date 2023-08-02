快訊

他目睹店員回收剩飯「倒回飯鍋」！網驚：也太明目張膽

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖進金牌戰

台東傳警員酒後毆打值班台同事 長官下封口令、被害人遭調職

華麗轉身！兒童劇團演員職訓轉行工程師薪增近2倍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍，也以自身經歷鼓勵年輕人多運用政府資源學技能，為自己人生加值。

孫靜薰目前29歲，2年多前因劇團收入不穩定萌生轉職，後改當豪宅秘書又因疫情離職，她開始認真思索人生方向，在疫情期間看見數位轉型工作浪潮，加上學生時期數理與邏輯能力還不錯，決定轉行學當工程師。

孫靜薰偶然機會看到雲嘉南分署開辦產業新尖兵「全端工程師就業養成班」課程毅然投入，從基礎網站規劃、網頁設計與建置虛擬資料庫學起，歷經500多個小時訓練，順利進入國內知名數位看板商前線媒體擔任資安工程師，現已穩定就業1年。

「想讓自己成為更好的人！」孫靜薰說，產業新尖兵課程不僅學費補助，還有學習獎勵金可領，能讓沒有經濟基礎的年輕人短期提升職能，且課程符合產業趨勢，讓她從一個程式小白，到結訓時已可獨當一面，不僅順利找到理想工作，也讓她薪水比過往成長近2倍，她以過來人經驗說，做任何事情都要靠累積，尤其是技術，相信只要有心學，就有機會。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，產業新尖兵計畫課程以政府重點推動的數位資訊、綠能科技、工業機械、電子電機與國際行銷企劃五大領域為主，幫助15至29歲本國籍待業青年累積專業技能，課程政府補助最高10萬元，參訓學員須先繳交1萬元訓練費，如訓後90天內成功就業，就可申請補助原繳交的1萬元；另外，勞動部還加碼提供每月8000元學習獎勵金，最長1年，詳情可就近向就業中心洽詢。

曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

勞動部 薪水 青年

延伸閱讀

勞動部幫你加薪！投入這幾類職缺 1年最高可獲15.6萬補助

無薪假人數仍破萬…勞動部今公布減班休息數據 金屬機電占逾5千人

工會勞動部前抗議力爭補償費 科慕：關廠非輕率決定

無預警歇業！科慕工會今赴勞動部陳情 爭取「關廠補償費」

相關新聞

牛角燒肉嘉義耐斯店改直營店復業 原加盟店員工申請勞資調解

日本品牌燒肉店「牛角」的加盟店捷利國際餐飲公司，發生資金周轉問題，導致7間分店上月暫停營業。牛角昨天公告，5家分店將轉為...

台南父不詳母牛「阿花」生了！柳營老牛的家添喜訊

台南市柳營區「老牛的家」6歲大母牛「阿花」，上月經獸醫師確認懷孕逾6個月以上，研判「阿花」來老牛之家前早有喜，最新傳出，...

華麗轉身！兒童劇團演員職訓轉行工程師薪增近2倍

曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍，也以自身經歷鼓勵年輕...

國中田徑選手熱昏頭蹲路旁 嘉義警花姐姐護送返家

嘉義市有名國中生於學校練習田徑後，返家途中身體突然感到不適，低著頭蹲坐在人行道，民眾發現後向警方報案；警員陳俊諺、洪儷仁...

「一心二葉館」打造新入口 阿里山林鐵明年全線通車

農委會昨天升格農業部，因應阿里山林鐵明年全線通車，升格後的農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱阿里...

疫情間為愛獨自飛克羅埃西亞結婚的嘉義女兒 帶2歲孩子回娘家

嘉義市民、天主教聖若望主教座堂女教友蘇家瑩，2年前不畏新冠疫情，為愛獨自飛歐洲義大利，在梵蒂岡教堂舉行婚禮，嫁給克羅埃西...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦