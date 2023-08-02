華麗轉身！兒童劇團演員職訓轉行工程師薪增近2倍

曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍，也以自身經歷鼓勵年輕人多運用政府資源學技能，為自己人生加值。

孫靜薰目前29歲，2年多前因劇團收入不穩定萌生轉職，後改當豪宅秘書又因疫情離職，她開始認真思索人生方向，在疫情期間看見數位轉型工作浪潮，加上學生時期數理與邏輯能力還不錯，決定轉行學當工程師。

孫靜薰偶然機會看到雲嘉南分署開辦產業新尖兵「全端工程師就業養成班」課程毅然投入，從基礎網站規劃、網頁設計與建置虛擬資料庫學起，歷經500多個小時訓練，順利進入國內知名數位看板商前線媒體擔任資安工程師，現已穩定就業1年。

「想讓自己成為更好的人！」孫靜薰說，產業新尖兵課程不僅學費補助，還有學習獎勵金可領，能讓沒有經濟基礎的年輕人短期提升職能，且課程符合產業趨勢，讓她從一個程式小白，到結訓時已可獨當一面，不僅順利找到理想工作，也讓她薪水比過往成長近2倍，她以過來人經驗說，做任何事情都要靠累積，尤其是技術，相信只要有心學，就有機會。