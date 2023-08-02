「一心二葉館」打造新入口 阿里山林鐵明年全線通車

農委會昨天升格農業部，因應阿里山林鐵明年全線通車，升格後的農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱阿里山林鐵及文資處），明年將打造阿里山腳下的嘉市熱門景點、檜意森活村「一心二葉館」，成為兼具旅客服務中心、博物館內涵、美術館風格及林業文化展示等多功能的阿里山新入口。

農委會升格農業部，新組織新氣象，農業部所屬嘉義林區管理處、阿里山林鐵及文資處，公文及機關牌銜變更，阿里山林鐵及文資處是唯一用阿里山名稱機關，在行政院金援支持下，阿里山林鐵最後一座隧道即將貫通，朝明年7月全線通車目標前進。

配合阿里山林鐵全線通車，新北門車站整修，收回招商的北門麗星大飯店將在年底前招商，阿里山林鐵及文資處積極改善林鐵沿線車站，阿里山腳下的檜村委託民間檜村公司經營，年底檜村公司將把一心二葉館，移交阿里山林鐵及文資處，重新打造。

阿里山林鐵及文資處說，一心二葉館將打造成為兼具旅客服務中心、博物館內涵、美術館風格，以及林業文化展示等多功能的阿里山新入口，除服務檜村遊客，還兼服務周邊新北門車站、阿里山車庫園區，提供林業文化展示空間。