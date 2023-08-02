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台南旅宿 將不提供一次性用品

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市旅宿家數六都第一，越來越多業者取得環保旅店及環保標章，不提供一次性清潔用品。圖／台南市觀旅局提供
台南市旅宿家數六都第一，越來越多業者取得環保旅店及環保標章，不提供一次性清潔用品。圖／台南市觀旅局提供

台南市政府推動南市淨零永續城市管理自治條例草案，預計2026年起旅宿業者不得再提供一次性用品。觀旅局表示，時程預測會比中央快，希望業者提早因應；業者、議員多數認同，但業者建議南市與全國一致性實施，避免引發消費糾紛。市府回應，會透過公聽會及說明會多加宣傳。

環保署日前公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，2025年起住宿業不得提供容量小於180毫升的洗髮、沐浴乳等，另牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品則是客人有需求可索取。

南市觀光旅遊局長林國華說，「台南市淨零永續城市管理自治條例」正法制化，規畫2026年無論旅客是否願意付費取得，旅宿業者完全不得再提供一次用旅宿用品，同時業者也要提供自備用品的優惠方案。

林國華指出，由於自治條例的規定相對中央公告措施更為落實減塑，呼籲旅宿業踴躍參與環保旅店及取得環保標章。

「不使用一次性旅宿用品是國際趨勢！」台南市旅館同業公會理事長吳俊泰認為，業者多會積極配合，但希望政府加強宣導，且最好是全市及全國一致性實施，避免引發消費糾紛。常在國內旅遊住飯店的林小姐說，目前已有不少環保旅店推廣，但長輩可能比較不習慣自己帶，政策若要上路還要多宣傳。

議員陳怡珍則說，減少一次性用品推動應該給業者足夠的緩衝時間，因大型業者或許有跟製造商訂了長期契約、或有大量庫存，沒使用掉的東西也擔心變成廢棄物，另民眾短期內恐很難適應，必須加強宣傳，減少衝擊。

市府表示，台南市旅宿業820家，家數六都第一，目前已有127家取得環保旅店、10家取得中央環保標章，除環保局舉行公聽會外，觀旅局也會加強向業者和旅客宣導，減少政策上路後的不適應期。

台南 議員

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