謝龍介批魚死電生 南市府反駁 「指鹿為馬」搞錯了

侯友宜競辦副召集人謝龍介發布「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」影片，批「魚電共生」造成「魚死電生」，台南市政府駁斥，反批「指鹿為馬」，指影片中所拍攝光電案場是鹽灘地，屬變更為特定目的事業用地，非漁電共生案場，謝龍介搞錯了。

台南市農業局指出，影片中未養殖魚的案場是「不利耕作區」。「不利耕作區」位置是堤岸及蓄水池。蓄水池設置光電板不須養殖、非屬漁電共生型態的場域。

農業局說明，台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，產量75000噸，產值68億。其中虱目魚、台灣鯛、白蝦產量產值全國第1；文蛤產量產值全國第2；石斑、牡蠣產量產值全國第3。台南養殖業產量產值全國數一數二，謝龍介所稱魚死電生，凸顯其對台南不了解。

漁電共生政策是以「養殖為主，綠能加值」為原則，提供漁民複合式利用的選擇，無論養殖戶、地主及光電業者都有同等權益參與整合開發，申請設置時除了須檢附地主的同意書之外，還需要原養殖戶合作意向書，以保障既有養殖戶權益，達到地主、光電業者及養殖戶「三贏」目的。

農業局解釋，地面型之電共生設施一般是與蓄水池、塭堤結合，魚池內設置基樁多為未做養殖的「蓄水池」，實際養殖區域為「養殖池」。

農業局強調，營運的案場皆需依核定的經營計畫書內容執行，目前現況未從事養殖都是建置中的案場，等建置完成後，市府後續會嚴加執行「漁電共生養殖事實查核」，如有未實際養殖將依法廢止，以汰除未從事養殖不良案場。