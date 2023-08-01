快訊

林口PChome倉庫大火！消防局出動71車200多人搶救 全面燃燒畫面曝

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

晚餐後、看電視打瞌睡 年逾50歲男性須留意「這變化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林六輕石化防災演練 400人聯合操演科技科技裝備也出現

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
六輕災害防救聯合演練，過程逼真，四百多名救災人員頂著大熱天，通力合作操演，十分辛苦。記者蔡維斌／翻攝
六輕災害防救聯合演練，過程逼真，四百多名救災人員頂著大熱天，通力合作操演，十分辛苦。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣政府與環保署今天下午在六輕聯合舉辦「全國毒性化學物質災害防救實兵演練」，消防局和六輕出動大批消防救災人員，在廠區操演救災，過程逼真，並也出動不少最新科技救災裝備，麥寮三盛林務所為新設的「雲林縣環境監測及應變中心」也舉行揭牌儀式，期盼未來能第一時間就近監測污染擴散並採取應變作為，強化救災應變能力。

這項演練由台塑石化公司麥寮三廠烯烴三廠擔綱，模擬廠內毒化物丁二烯發生外洩事件，由雲林縣長張麗善擔任指揮官，環保署副署長王雅玢、化學局局長謝燕儒、行政院災害防救辦公室主任吳武泰、雲林縣環保局長張喬維、消防局長林文山等人受邀參觀。

環保署、縣府相關局處、麥寮鄉公所、台電、自來水公司、中華電信、台塑企業等30多個單位聯合動員超過40輛各式消防救災車輛、400餘人聯合操演，縣府更與雲林科技大學合作，運用毒化物事故擴散模擬資料庫及3D沙盤推演模型，開發建置「毒化物擴散模擬3D光雕投影系統」，透過這套先進的技術，可模擬和預測可能的毒化物擴散情況，有效地掌握災害影響範圍。

整個操演過程十分逼真，救災人員不大熱天，全程穿防護依操演，每個人動作熟練又迅速，不論架水線，災場攻防部署，均有條不紊，合作無間井然有序，深獲全場來賓肯定。

張麗善表示，希望透過演習教育員工、周邊居民如何自我應變，保護自己，降低災損與傷亡，今天演練逼真，無論中央與地方連繫支援或縣府橫向連繫都非常順暢，一旦出現災變相信能把災害降到最低。

張麗善說，六輕工業園區擁有全國最大石化製程，毒化物運作量約占全國運作量59%，存在很大風險，縣府及環保局平時針對六輕執行各種稽查及輔導訪視，透過各種災害情境模擬進行定期演練，檢證各項處理機制及流程，提升防災應變能量，同時也期盼中央能協助投入國家級應變資源，成立國家級毒化物災害應變中心，人員、設備常駐雲林，讓防救災體系更完整。

今天也同步在六輕附近的麥寮三盛林務所成立「雲林縣環境監測及應變中心」，可就近監測污染擴散情形，採取應變作為，未來將繼續增建軟、硬體設施，讓防救災體系跨入智慧化管理時代。

六輕災害防救聯合演練，過程逼真，四百多名救災人員頂著大熱天，通力合作操演，十分辛苦。記者蔡維斌／翻攝
六輕災害防救聯合演練，過程逼真，四百多名救災人員頂著大熱天，通力合作操演，十分辛苦。記者蔡維斌／翻攝
「最好的操練就是最好防災！」六輕災害防救聯合演練，過程逼真，救災人員頂著大熱天，全程穿全罩防護衣操演，十分辛苦。記者蔡維斌／翻攝
「最好的操練就是最好防災！」六輕災害防救聯合演練，過程逼真，救災人員頂著大熱天，全程穿全罩防護衣操演，十分辛苦。記者蔡維斌／翻攝
六輕災害防救聯合演練，過程逼真，更出動最先進的科技智慧救災車輛和裝備。記者蔡維斌／翻攝
六輕災害防救聯合演練，過程逼真，更出動最先進的科技智慧救災車輛和裝備。記者蔡維斌／翻攝
六輕災害防救聯合演練，過程逼真，更出動最先進的科技智慧救災車輛和裝備。記者蔡維斌／翻攝
六輕災害防救聯合演練，過程逼真，更出動最先進的科技智慧救災車輛和裝備。記者蔡維斌／翻攝

雲林 六輕 張麗善

延伸閱讀

雲林提升道路品質 11案獲前瞻計畫補助逾2億

雲林鐵路高架化卡關5年 張麗善轟中央：不該虧待雲林人

沈宗隆傳將請辭議長 張麗善證實：議會會選出適合人選

雲林7點20分宣布部分沿海六鄉鎮停班課 民罵翻：已經到了

相關新聞

謝龍介批魚死電生 南市府反駁 「指鹿為馬」搞錯了

侯友宜競辦副召集人謝龍介發布「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」影片，批「魚電共生」造成「魚死電生」，台南市政府駁斥，反...

雲林六輕石化防災演練 400人聯合操演科技科技裝備也出現

雲林縣政府與環保署今天下午在六輕聯合舉辦「全國毒性化學物質災害防救實兵演練」，消防局和六輕出動大批消防救災人員，在廠區操...

業者插旗嘉義高鐵特定區 縣府預估產業園區創造6.8萬就業機會

高鐵嘉義站周圍一片荒蕪，需到縣治特區才有充足生活機能，但清景麟建築團隊看好蛋白區前景率先插旗，首案高鐵國際城660戶完銷...

前立委郭添財 16日接任嘉義市府教育處長

嘉義市政府任職5年多的教育處長林立生，請辭獲准，16日將接任康寧大學主任秘書，市長黃敏惠延攬前立委、前首府大學副校長郭添...

南市登革熱今增34例破700例 多有市場活動史

台南市今天登革熱新增病例又回升，再增34人確診，總數已破700例，來到725例，昨天已明顯減少的永康區又增為17例，東區...

南市YouBike 2.0逾83萬人次使用 前10大熱門站點出爐

台南市公共自行車租賃系統自今年2月起陸續轉換為YouBike2.0，迄今已啟用233站，使用人次逾83萬，以台南車站（前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦