雲林六輕石化防災演練 400人聯合操演科技科技裝備也出現

雲林縣政府與環保署今天下午在六輕聯合舉辦「全國毒性化學物質災害防救實兵演練」，消防局和六輕出動大批消防救災人員，在廠區操演救災，過程逼真，並也出動不少最新科技救災裝備，麥寮三盛林務所為新設的「雲林縣環境監測及應變中心」也舉行揭牌儀式，期盼未來能第一時間就近監測污染擴散並採取應變作為，強化救災應變能力。

這項演練由台塑石化公司麥寮三廠烯烴三廠擔綱，模擬廠內毒化物丁二烯發生外洩事件，由雲林縣長張麗善擔任指揮官，環保署副署長王雅玢、化學局局長謝燕儒、行政院災害防救辦公室主任吳武泰、雲林縣環保局長張喬維、消防局長林文山等人受邀參觀。

環保署、縣府相關局處、麥寮鄉公所、台電、自來水公司、中華電信、台塑企業等30多個單位聯合動員超過40輛各式消防救災車輛、400餘人聯合操演，縣府更與雲林科技大學合作，運用毒化物事故擴散模擬資料庫及3D沙盤推演模型，開發建置「毒化物擴散模擬3D光雕投影系統」，透過這套先進的技術，可模擬和預測可能的毒化物擴散情況，有效地掌握災害影響範圍。

整個操演過程十分逼真，救災人員不大熱天，全程穿防護依操演，每個人動作熟練又迅速，不論架水線，災場攻防部署，均有條不紊，合作無間井然有序，深獲全場來賓肯定。

張麗善表示，希望透過演習教育員工、周邊居民如何自我應變，保護自己，降低災損與傷亡，今天演練逼真，無論中央與地方連繫支援或縣府橫向連繫都非常順暢，一旦出現災變相信能把災害降到最低。

張麗善說，六輕工業園區擁有全國最大石化製程，毒化物運作量約占全國運作量59%，存在很大風險，縣府及環保局平時針對六輕執行各種稽查及輔導訪視，透過各種災害情境模擬進行定期演練，檢證各項處理機制及流程，提升防災應變能量，同時也期盼中央能協助投入國家級應變資源，成立國家級毒化物災害應變中心，人員、設備常駐雲林，讓防救災體系更完整。