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業者插旗嘉義高鐵特定區 縣府預估產業園區創造6.8萬就業機會

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

高鐵嘉義站周圍一片荒蕪，需到縣治特區才有充足生活機能，但清景麟建築團隊看好蛋白區前景率先插旗，首案高鐵國際城660戶完銷，每坪23至28萬元，再推第2案高鐵科技城，清景麟董事長林聰麟、泰嘉開發董事長呂金發、議長張明達、太保市長鄭淑分今持鏟動土。

縣府地政處指出，嘉義高鐵特定區都市計畫面積135.22公頃，包括36.59公頃住宅區、10.45公頃商業區、15.14公頃產業專用區、7.81公頃公園用地等；住宅、商業區約90%都是台糖地，住宅區有2座社區開發，商業區尚未進駐，產業專用區則在招商BOT，將作商業用途。

清景麟建築團隊與泰嘉開發公司指出，高鐵科技城基地面積4731坪，位於太保市太頂珠段29地號，建築物地上15層、地下3層，共有645戶、652個電動車位，每戶規畫23至36坪、2至3房，有700坪中庭花園、泳池、餐酒館、劇院等公設。

清景麟建築團隊表示，高鐵嘉義站周邊有新興科技與精密機業產業，縣府經發處預估能造就2800多億元總產值，以及6.8萬個就業機會；另，除了產業聚落效益，也鄰近故宮南院、縣府機關與長庚醫療院所等生活機能，對未來發展前景相當看好。

高鐵 建築 嘉義

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