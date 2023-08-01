前立委郭添財 16日接任嘉義市府教育處長

嘉義市政府任職5年多的教育處長林立生，請辭獲准，16日將接任康寧大學主任秘書，市長黃敏惠延攬前立委、前首府大學副校長郭添財，接任教育處長，上午黃敏惠主持6位新卸任國中小校長交接，下午發布新任教育處長人事，展現教育無縫接軌，教育領航者新人新氣象。

61歲郭添財、政大教育博士，台南市人，曾任第五屆立法委員、台灣省教育會理事長、彰化縣政教育處處長、台灣首府大學副校長。2005年代表國國民黨競選台南縣長，2010年代表國民黨競選台南市長落敗。現任國家政策研究基金會資深顧問、國語日報及中華日報董事。學經歷豐富。

市長黃敏惠祝福即將轉任康寧大學主秘的處長林立生說，林立生帶著教育團隊不斷創新，雖然這幾年帶給大家不少嚴格要求，但很開心學校團隊都願意為嘉義市付出，以前這幾年的活動，每年都比上一年辦得更盛大，都讓大家想破腦子，她誇讚林立生是「點子王」，總有很多創意，很謝謝這幾年為嘉義市寫下的成果。