南市登革熱今增34例破700例 多有市場活動史

台南市今天登革熱新增病例又回升，再增34人確診，總數已破700例，來到725例，昨天已明顯減少的永康區又增為17例，東區10例，仁德區5例，北區及安南區各1例，年齡介於7歲至87歲。近日新增病例部分都與市場有關，顯示登革熱流行風險仍高。

登革熱防治中心表示，傳統市場是貼近市民生活的重要場所之一，但也因為環境容易潮濕、積水容器較多，易成為登革熱病媒蚊孳生的高風險場域，依據近期登革熱防治中心疫調結果，許多確診個案皆有永康區兵仔市場、崑山市場、水仙宮市場、鴨母寮市場及尚青黃昏市場等相關活動史，這些市場因規模較大，人口密集、流動頻繁，且其他行政區的市民也會到此採買，顯示登革熱流行風險仍高，稍有不慎，疫情極易向外擴散。

防治中心統計，7月25日至7月30日累計共執行42場次化學防治，動員孳清403場次，共查獲696個積水容器，動員1431人次，同時透多元化衛教宣導，確保防疫無死角，但近期稽查發現，雖然市場內部環境無查獲陽性容器，但週邊區域仍查獲多處重大孳生源及高風險點，如天溝、家戶外植栽及菜園等，籲請鄰近區域市民仍須提高警覺，落實「巡、倒、清、刷」，才能有效控制登革熱疫情蔓延。

南市衛生局昨日於南區調查183戶、其中陽性戶2戶，查獲54個積水容器、2個陽性容器，衛教280人次，開立2張舉發單。