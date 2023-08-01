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南市YouBike 2.0逾83萬人次使用 前10大熱門站點出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市YouBike 2.0，啟用以來使用人次逾83萬。記者吳淑玲／攝影
台南市YouBike 2.0，啟用以來使用人次逾83萬。記者吳淑玲／攝影

台南市公共自行車租賃系統自今年2月起陸續轉換為YouBike2.0，迄今已啟用233站，使用人次逾83萬，以台南車站（前站）一日平均有347.4借用人次居冠。交通局今日於市政會專案報告表示，預計在今年11月底完成300站，提供更便利的公共自行車服務。

交通局表示，第一階段全新上線的YouBike 2.0租賃站，今年2月23日正式啟用，除了依原有77站T-Bike所在地點的空間特性，以原地更新、於原站點鄰近地點設置替代站及串聯路網增設新站等方式，陸續建置提供不中斷的公共自行車服務。

啟用5個多月以來，233個站點分布由原來T-Bike服務的原市區6區及新營、仁德、歸仁、永康、新市、善化、新化區，一路擴大至官田、麻豆、柳營、佳里、北門、山上、七股、後壁、玉井、關廟區，共計有23個行政區。

分析站點區位及特性，以公園、活動中心有75處居多，其次是景點、商圈有50處，再來是學校有37處。

交通局統計，今年2月23日至7月30日止，場站日均量（借用人次）前十名依序，台南車站（前站一）日均量347.4、台南車站（前站二）285.3、成大公園179.2、成大會館147.5、新營車站139、台南公園（台南轉運站）131、大學路停車場128.1、赤崁樓106.9、小西門公園104、台南二中101.9。

市長黃偉哲表示，台南市YouBike僅5個月就已經成長到223站，建站速度之快相信市民會有感，就連不少在地民意代表也爭相要在他們的選區設站，相信YouBike路網成形將有助未來城市發展。他也呼籲，騎乘自行車必須遵守交通規則，期待在節能減碳的城市發展目標之下，使用者也能守法及注重安全，讓公共自行車租賃系統更加妥善被使用。

交通局說明，YouBike 2.0至今年底止，前30分鐘免費，持市民卡租車的市民，除了前30分鐘免費，還可享續租半價優惠，歡迎市民多多利用。

台南 自行車 YouBike

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