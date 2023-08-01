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城市里程碑 台南市第一所國際學校威爾森國際小學成立

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市崇明國小校長王海秀今天退休，接任威爾森國際小學首任校長。記者鄭惠仁／翻攝
台南市崇明國小校長王海秀今天退休，接任威爾森國際小學首任校長。記者鄭惠仁／翻攝

橫跨半世紀，台南市終於誕生了第2所私立小學威爾森國際小學」，也是台南第一所國際學校，剛卸任崇明國小校長的王海秀今接任首任校長。校方表示，將樹立國際化城市的里程碑，促使文化古都以國際化教育，鳳凰展翅，睥睨全台，寰宇國際。

校方指出，董事會3年前成立籌設小組，化初始理想為具體實踐，期間篳路藍縷、如履薄冰，遇到許多挫折與困境，但威爾森國際小學就是要做到最好。籌備小組董事長吳政翰、執行董事兼籌備處主任趙政派、董事會秘書林央央、崑山中學校長李俊欽和總務主任陳宏睿以及董事會顧問侯康生，為建置大台南國際學校全力以赴，也備極辛苦。

校方說，威爾森文教團隊發跡台南，執行長王華勇將教育奉為終身志業，致力於提升教育的品質與內涵，以實際行動愛台灣，投身教育近30年，辦學成效在國內外有口皆碑。董事會聘請曾獲全國師鐸獎的王海秀擔任威爾森國際小學首任校長，王海秀曾任台南市教育局課程督學、日新國小和崇明國小校長，今天自崇明國小校長退休，過去在發展國際教育與雙語教育上，屢創新意、績效卓著。

王海秀表示，國際化校園，非只有軟硬體，更需要培養學生胸懷世界的人性之美、包容不同文化的壯闊胸襟，將學習從語言拓展到文化，善用科技與世界鏈結，落實地球村國際校園的願景。今後，威爾森國際小學將建立臺南與國際的友好關係，讓學生跟世界交朋友。威爾森位於北區崑山國際學校內，占地近1公頃，5月奉准成立招生，一年級現招一班已額滿，分雙語及全英語教學。

威爾 小學 台南

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