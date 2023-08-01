快訊

中颱卡努增強！氣象局今晚8時30分發布海警

韓國瑜憂侯友宜民調提備案？朱立倫批無謂放話 揭黨內數據：侯已追上柯

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南歸仁釋迦節8/12登場 首度舉辦公益競標回饋地方

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
活動當天除了精彩表演、市集攤販外，更首度舉辦公益拍賣，把「歸仁釋寶」釋迦、秈米、竹筍、活水菱角集結成箱競標，所得將全數捐贈給在地公益團體。記者李文德／攝影
活動當天除了精彩表演、市集攤販外，更首度舉辦公益拍賣，把「歸仁釋寶」釋迦、秈米、竹筍、活水菱角集結成箱競標，所得將全數捐贈給在地公益團體。記者李文德／攝影

台南市歸仁區是台灣西部最大的釋迦產地，總種植面積約62公頃。為推廣在地農產，農會8月12日將在歸仁文化中心舉辦第23屆歸仁釋迦節。此次活動除了擺設市集攤位供民眾選購外，更是首度舉辦公益競標活動，拍賣所得將全數捐贈給在地公益團體。

農會今天舉辦活動宣傳記者會，會場上擺滿了歸仁在地農產，有眾所周知的歸仁釋迦，在地農民栽種的綠竹筍、更有歸仁大潭里的活水菱角等。區農會指出，這些農產品將會在活動當天讓民眾嘗鮮。

台南市長黃偉哲表示，雖然歸仁釋迦種植面積不大，不過每當產季到各地的消費者就會搶先預訂，可說是「未上市先轟動」。若民眾想一嘗當地農產滋味，除了預訂外，不妨12日當天參與活動。

此次活動除了精彩表演、擺設市集外，更首度舉辦公益拍賣活動，將把「歸仁釋寶」釋迦、秈米、竹筍、活水菱角集結成箱競標，所得收入全數捐給在地公益團體。歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，參與的攤位也同樣響應愛心，將捐出攤位租金費用30%給公益團體。

宣傳活動記者會上更簽署「歸仁農產永續共好聯名活動」，由市長黃偉哲、農會總幹事翁淑雲及地方議員等長官共同簽下。

歸仁區農會指出，此份聯名簽署希望橫向串連各界資源，為當地農產帶來更多面向的永續發展。除了要共同推廣在地農特產，邀集農友晉級為溯源農產，參與循環農業外，還要有效運用各項活動做公益回饋。

宣傳活動記者會上更簽署「歸仁農產永續共好聯名活動」，由市長黃偉哲、農會總幹事翁淑雲及地方議員等長官共同簽下。希望橫向串連各界資源，為當地農產帶來更多面向的永續發展。記者李文德／攝影
宣傳活動記者會上更簽署「歸仁農產永續共好聯名活動」，由市長黃偉哲、農會總幹事翁淑雲及地方議員等長官共同簽下。希望橫向串連各界資源，為當地農產帶來更多面向的永續發展。記者李文德／攝影
台南市歸仁區是台灣西部最大的釋迦產地，歸仁區農會8月12日將在歸仁文化中心舉行第23屆釋迦節。記者李文德／攝影
台南市歸仁區是台灣西部最大的釋迦產地，歸仁區農會8月12日將在歸仁文化中心舉行第23屆釋迦節。記者李文德／攝影

農會 釋迦 台南

延伸閱讀

懸缺半年人選終於出爐 林國華獲真除台南市觀旅局長

黃偉哲當一日店長 籲支持特色獨立書店

南市登革熱累積691例疫情持續嚴峻 決定成立稽督大隊

關子嶺警光山莊重新啟用 「溫泉頭」二人房最低房價曝光

相關新聞

家扶海洋營隊開學了 小朋友畫古扇體驗古人詩意

雲林家扶中心開辦夏季海洋營隊，吸引百名家扶兒童參加，除探索雲林縣境海洋森林生態之美，更學習在弱勢環境中成長，如何自保不受...

遏止麻豆「五條通」違規亂象 固定測速照相年底上路

台南麻豆圓環「五條通」路口車流龐大，不少用路人搶快常違規左轉險象環生，為遏止亂象，將在新生南路設置固定超速照相，預估將在...

媽媽的42封信讓女兒大澈大悟 重啟美術設計天分

台南市政府毒品危害防制中心為協助藥癮者復歸社會，發掘戒癮有成過來人，發展自我優勢培力成為「介穩講師」，透過分享自身戒癮經...

爆紅文章改編影集 「你好，我是接體員」 籌備4年台南開拍

因為題材特殊，在PTT引起熱烈迴響的「接體員的大小事」系列文章，經過4年籌備，即將拍攝成影片「你好，我是接體員」，劇組挑...

影／前瞻補助對嘉市不公平？藍營張秀華槓上綠營王美惠

蔡英文總統8年任內，推出總額8400億元前瞻計畫，藍營執政嘉義市只獲30.95億元補助，全台縣市最少，嘉市財政無負債，自...

農曆6月15日吃湯圓了嗎？ 南關社大力推在地習俗

台南歸仁、關廟等南關線地區部分居民，至今還保留著農曆6月15日「吃半年圓」習俗。民眾會準備紅白小湯圓祭拜，在與家人分享，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦