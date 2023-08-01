台南歸仁釋迦節8/12登場 首度舉辦公益競標回饋地方

台南市歸仁區是台灣西部最大的釋迦產地，總種植面積約62公頃。為推廣在地農產，農會8月12日將在歸仁文化中心舉辦第23屆歸仁釋迦節。此次活動除了擺設市集攤位供民眾選購外，更是首度舉辦公益競標活動，拍賣所得將全數捐贈給在地公益團體。

農會今天舉辦活動宣傳記者會，會場上擺滿了歸仁在地農產，有眾所周知的歸仁釋迦，在地農民栽種的綠竹筍、更有歸仁大潭里的活水菱角等。區農會指出，這些農產品將會在活動當天讓民眾嘗鮮。

台南市長黃偉哲表示，雖然歸仁釋迦種植面積不大，不過每當產季到各地的消費者就會搶先預訂，可說是「未上市先轟動」。若民眾想一嘗當地農產滋味，除了預訂外，不妨12日當天參與活動。

此次活動除了精彩表演、擺設市集外，更首度舉辦公益拍賣活動，將把「歸仁釋寶」釋迦、秈米、竹筍、活水菱角集結成箱競標，所得收入全數捐給在地公益團體。歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，參與的攤位也同樣響應愛心，將捐出攤位租金費用30%給公益團體。

宣傳活動記者會上更簽署「歸仁農產永續共好聯名活動」，由市長黃偉哲、農會總幹事翁淑雲及地方議員等長官共同簽下。