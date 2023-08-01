媽媽的42封信讓女兒大澈大悟 重啟美術設計天分

台南市政府毒品危害防制中心為協助藥癮者復歸社會，發掘戒癮有成過來人，發展自我優勢培力成為「介穩講師」，透過分享自身戒癮經歷，傳遞勇敢拒毒及恆心戒癮的堅定信念。5名講師撰寫個人戒癮真實故事，有名講師在獄中被媽媽42封信喚醒而大澈大悟。

南市毒品危害防制中心為使民眾更了解介穩講師戒癮心路歷程，邀請5名介穩講師撰寫個人戒癮真實故事，於今天國際反毒日前夕舉辦「有故事的人-介穩講師心靈手札」新書發表會，藉由深刻及感動內容帶領閱讀者走入生命歷程，讓更多溫暖的手拉起受創的靈魂，從「心」找回尊重與感動。

介穩講師程瑤甄描述年少因家庭壓力、同儕排擠而誤入毒品深淵，在獄中因媽媽的42封信，徹底展露母親對子女不離不棄的關愛與鼓勵，讓她大澈大悟，決定重啟美術設計天分，開創嶄新人生。

衛生局表示，毒防中心致力協助藥癮者回歸穩定生活，提供毒品防制資訊，評估個案需求，連結藥癮戒治、就業輔導、生活扶助、家庭支持等全面性網絡資源服務，希忘能協助藥癮者接受專業醫療及處遇，順利復歸社會。民眾有任何毒品相關問題，請撥打毒防中心諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我），或加入台南市政府毒品危害防制中心LINE@官方網站（ID搜尋：@0800770885tainan），更多介穩講師心靈故事請至網址：https://reurl.cc/M89GRL 點擊閱讀。

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