爆紅文章改編影集 「你好，我是接體員」 籌備4年台南開拍
因為題材特殊，在PTT引起熱烈迴響的「接體員的大小事」系列文章，經過4年籌備，即將拍攝成影片「你好，我是接體員」，劇組挑選充滿故事的台南做為主要場景，並在水仙宮舉辦開鏡儀式，台南市文化局表示，台南豐富文化吸引劇組取材，也有單一窗口協助拍戲，10年已補助73部影片，未來歡迎更多優秀作品至台南拍攝。
文化局表示，「你好，我是接體員」從PPT爆紅後系列文章集結出版，2018年推出就是當時的銷售排行榜第一名，熱銷近4萬本，作者大師兄先前在殯儀館擔任接體員，故事便是他在工作期間遇到的各種事情，死亡是普遍大家忌口不提的話題，作者以詼諧的手法，描述人生的「死別」。小說於2020年改編為音樂劇，巡演共兩年，也獲得不錯的口碑。這次改編為影集，格外引人矚目。
劇組團隊自今年2月即陸續於台南勘景，歷時近半年的時間，最後因為台南的氣候、人文底蘊、市府的友善協助，擇定台南作為主場景的拍攝，約有一半以上場景都在台南，包括市場、街景巷弄、海灘海岸景致等等，這近半年的時間也都由台南市政府文化局協助其拍攝事宜。影集故事內容主要以接體員的所見所聞，帶出華人社會對死亡的的偏見忌諱，希望觀眾，由死見生，珍惜。
台南市政府文化局表示，台南天氣晴朗、食物好吃、人情味重，除此之外，還有影視支援中心單一窗口協助劇組拍攝，也有「台南市政府補助影視業者拍片取景」、「台南市政府文化局拍片取景住宿補助計畫」以及不定期的「岸內影視基地專案補助」，補助業務辦理逾10年，2023年為止已補助73部影片，近年補助影視作品成效顯著，如影集「想見你」、電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」、國片「孤味」、電視劇「俗女養成記」等等，未來歡迎更多優秀作品至台南拍攝。
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