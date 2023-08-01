陳亭妃率團日本行銷台南芒果 國慶日再推麻豆文旦伴手禮

台南芒果行銷參訪團於7月18日至22日前往日本橫濱、東京、靜岡等地舉辦3場台南芒果行銷推廣活動，擔任團長的立委陳亭妃今天舉行成果記者會表示，10月4日橫濱辦事處將舉辦雙十國慶酒會，將邀請350位以上日本地方首長及財經重要人士參加，他將爭取預算讓每人都能拿到台南麻豆文旦伴手禮，讓麻豆文旦行銷日本。

此行由立委陳亭妃擔任團長，成員有杜素吟、蔡育輝、蔡秋蘭、趙昆原、林冠維、陳怡珍、周麗津、吳通龍、李中岑、林美燕、盧崑福、方一峰、蔡宗豪等13位議員及3位前議員林阳乙總召、洪玉鳳、曾信凱等，不分黨派共榮將最頂級美味的台南芒果，行銷分享給日本民眾，提昇台日友誼，吸引日人來台觀光交流。

期間台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲安排拜會橫濱市議會，議長瀨之間康浩及副議長福島直子（同為日華親善橫濱市會議員聯盟副會長）率11位議員熱情歡迎台南市議會議員蒞臨橫濱市議會，台北駐日橫濱分處處長張淑玲為擴大宣傳台南芒果，請橫濱皇家花園酒店用台南芒果製作芒果塔，為限定時間販賣；橫濱八景島海島樂園推出芒果聖代及芒果切盤；橫濱知名的玫瑰飯店、華正樓飯店等，使用台南芒果製作甜點，讓台南芒果觸及更廣的受眾，開拓更廣的知名度。

第1個行銷地點「橫濱中華學院」時值該校舉辦「台灣祭」，為能一嘗香甜台南芒果一度排隊至校門外，第2個行銷地點是「東京品川阪急百貨公司」，抵達時民眾已大排長龍，顯見台南芒果對日本民眾有著巨大吸引力。阪急百貨公司配合行銷活動推出芒果買1送1優惠促銷，希望大家能更認識台灣台南的芒果。

陳亭妃表示，在阪急百貨推廣台南芒果是一大助益，以往日本要取得台灣的水果，需花費高昂的金額，當地超商1顆芒果約新台幣280元（日幣1280元），台灣的水果對日本來說，一直是一種高檔且昂貴的象徵，如果台南芒果或者台灣水果，通路能分布的更廣，讓日本民眾能夠便利地取得，在日本售價就可下降，也可以把台南芒果直銷日本。

第3個行銷地點「日本靜鉄store長泉店」，是日本的大型連鎖超市，在日本各地均有分店，也是台南芒果行銷的通路之一，在日本每一顆芒果都極其珍貴，以「顆」為販售單位，而不像台灣以「箱」做大量販賣，該店今年也銷售3萬顆關廟鳳梨。森下社長也安排以新鮮食材例如牛肉或海鮮，結合台南芒果與日本葡萄酒做搭配的美食，推廣成果豐碩。