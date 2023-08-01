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斥資3157萬元！嘉縣新港鄉新建潭大社區日照、活動中心

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心今動土，預計240個工作天完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心今動土，預計240個工作天完工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣老年人口比21.9%，2萬2176人有長照需求，新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心新建工程今動土，斥資3157萬元打造1層樓建築物，內部包括日照中心、潭大社區活動中心，總面積約200坪，預計工期240天，未來將與嘉義基督教醫院合作長照工作。

嘉義縣副縣長劉培東說，新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心獲得中央核定補助3000萬元，加上公所自籌157萬元，合計總經費3157萬元；為落實在地安老，會持續把長照推到26個國中學區，目前已布建20間日間照顧、3間小規模多機能中心，涵蓋率已達80.77%。

縣府社會局指出，潭大社區活動中心規畫分為2棟，分別做為村辦公處及日照中心。日照中心未來將與嘉義基督教醫院合作，推動長照社區服務工作，建置長照B點日間照顧服務中心，因應嘉義縣漸增的長照需求，服務高齡者及身心障礙者。

劉培東也說，縣府爭取前瞻經費修繕51處、新建7處長照據點，包括已落成的竹崎義仁社區、鹿草重寮社區、溪口溪北村後港社區，施工中的民雄松山社區、太保東勢社區，以及剛核定民雄東榮及中樂聯合社區活動中心，與今日動土的新港潭大社區。

副縣長劉培東、鄉長葉孟龍、前鄉長林茂盛、行政院政務顧問陳冠廷、議員林秀琴、黃啟豪、林岱杰、陳文忠、新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉民代表會主席洪鴻燃、副主席林國富、潭大村長江錦澤等人都到場持鏟動土。

嘉義縣新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心今動土，預計240個工作天完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心今動土，預計240個工作天完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心今動土，預計240個工作天完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心今動土，預計240個工作天完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心今動土，預計240個工作天完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉潭大社區活動中心暨日照中心今動土，預計240個工作天完工。記者黃于凡／攝影

長照 嘉義 鄉長

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