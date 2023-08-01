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農曆6月15日吃湯圓了嗎？ 南關社大力推在地習俗

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
南關社大今天與歸仁八甲社區一同舉行「吃半年圓」活動，邀請在地鄉親一起搓湯圓、吃湯圓。記者李文德／攝影
南關社大今天與歸仁八甲社區一同舉行「吃半年圓」活動，邀請在地鄉親一起搓湯圓、吃湯圓。記者李文德／攝影

台南歸仁、關廟等南關線地區部分居民，至今還保留著農曆6月15日「吃半年圓」習俗。民眾會準備紅白小湯圓祭拜，在與家人分享，感謝神明祖先上半年的保佑，並求下半年能夠順遂。不過此習俗年輕一輩已鮮為人知，南關社區大學今天與八甲里合作，邀請鄉親搓湯圓吃湯圓，希望喚起當地人對這項習俗的記憶。

南關地區吃半年圓習俗流傳已久，早期先民在農曆6月15日會準備湯圓舉行祭拜儀式，感謝上半年的保佑，也祈求下半年一切順遂，之後全家團聚分食，不過隨著工業社會時代來臨，此項習俗當地人漸漸淡忘。

南關社大主任賀彩鳳表示，從2016年起社大便發起相關活動，與地方社區合作。每年此時都會邀請社區民眾一同搓湯圓、吃湯圓。

今年社大前往歸仁八甲里進行活動，吸引不少民眾同樂。民眾說，已經很久沒有看到這種習俗，小時候爸爸媽媽都會準備，有種懷念的感覺。還有小朋友說，以往只有冬至搓湯圓，想不到還有吃半年圓習俗，學到了寶貴的一課。

此次活動廣邀在地民眾一起搓湯圓，有小朋友開心地說學到寶貴的一課，更了解在地習俗。記者李文德／攝影
此次活動廣邀在地民眾一起搓湯圓，有小朋友開心地說學到寶貴的一課，更了解在地習俗。記者李文德／攝影
台南南關地區吃半年圓習俗流傳已久，早期先民在農曆6月15日會準備湯圓舉行祭拜儀式，感謝上半年的保佑，也祈求下半年一切順遂。記者李文德／攝影
台南南關地區吃半年圓習俗流傳已久，早期先民在農曆6月15日會準備湯圓舉行祭拜儀式，感謝上半年的保佑，也祈求下半年一切順遂。記者李文德／攝影

湯圓 爸爸

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