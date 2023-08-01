雲林縣29條爛路有解 道路貼膏藥獲補助逾2億元改善
雲林縣許多鄉縣道年久失修，縣府向交通部爭取提升道路品質計畫（公路系統），獲核定補助11案，總經費2.368億元，縣府今召開記者會說明，該計畫預計改善3條縣道、26條鄉道，預計9個月內完工。
雲林縣府工務處長汪令堯說，道路品質提升計畫獲交通部補助11案，核定總經費計2億3680萬元整，中央補助2億838萬4000元，縣府配合款2841萬6000元。
這次改善工程預計施作3條縣道、26條鄉道，總改善長度42.44公里，分布於虎尾鎮、林內鄉、土庫鎮、二崙鄉、大埤鄉、東勢鄉、台西鄉、元長鄉、北港鎮、水林鄉、四湖鄉、口湖鄉等12鄉鎮。
汪令堯表示，這次改善範圍的道路現況皆已呈現老舊劣化、平整度下降等情況，改善計畫將把人（手）孔蓋下地、進行路基改善、重新檢討道路車道配置、交通標線標誌配置及路面全面刨鋪，以提升整體道路交通安全品質。雲林縣議員蘇國瓏表示，很難想像到現在四湖鄉還有道路像貼膏藥一樣凹凸不平，希望藉由這次的改善計畫，全面提升雲林縣道路品質。
張麗善表示，交通是人民的基本需求，維護道路安全通行品質縣府責無旁貸，確保民眾生命財產安全及提升整體市容景觀、增加觀光效益，也有助於地域性產業發展及活絡地方交流。
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