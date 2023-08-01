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不必往返奔波 台南市、嘉義縣市財稅局提供跨區服務

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

為提供嘉南生活圈民眾更便利的稅務服務台南市政府財政稅務局、嘉義市政府財政稅務局與嘉義縣財政稅務局攜手合作推動「稅務咱尚通」跨縣市便民服務新措施，從年8月1日起，凡申辦台南市地方稅務案件可就近於嘉義市或嘉義縣財稅局辦理，台南財稅局亦相對提供該二縣市地方稅代收代轉與即時發證服務，跨域服務便民很給力。

台南市財稅局表示，該局與高雄市稅捐稽徵處合作辦理「稅務咱尚通」跨區便民措施以來，年服務量達7千8 百餘件，透過跨機關合作提供台南、高雄二市民眾便利的服務深獲肯定。有感於嘉義縣市與台南地緣關係近，且民眾生活圈往來密切互動頻繁，但洽辦地方稅業務卻必須於二地間往返奔波甚是不便，為擴大服務效能，繼與高雄、金門及澎湖合作之後，再推動跨機關合作，期透過機關間資源共享，將稅務服務範圍擴及嘉義縣、市地區，讓民眾享受不同政府機關間積極合作之效益。

財稅局說明，因各機關執行業務特性不同，規畫服務項目也稍有差異，該局與嘉義市財稅局合作受理49項申辦服務，與嘉義縣財稅局合作受理44項服務。除本次與嘉義縣、市跨機關合作外，該局與高雄、金門、澎湖等地方稅稽徵機關也提供有跨域便民服務，歡迎市民朋友多加運用，倘尚有不明瞭之處，可上該局網站(網址：https://www.tntb.gov.tw)服務園地/便民服務/稅務咱尚通項下查詢或撥打免付費電話0800-000-321洽詢。

台南市、嘉義縣及嘉義市財稅局攜手合作，提供跨域稅務服務。圖／台南市政府提供
台南市、嘉義縣及嘉義市財稅局攜手合作，提供跨域稅務服務。圖／台南市政府提供
台南市、嘉義縣及嘉義市財稅局攜手合作，提供跨域稅務服務。圖／台南市政府提供
台南市、嘉義縣及嘉義市財稅局攜手合作，提供跨域稅務服務。圖／台南市政府提供

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