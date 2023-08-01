不必往返奔波 台南市、嘉義縣市財稅局提供跨區服務

為提供嘉南生活圈民眾更便利的稅務服務台南市政府財政稅務局、嘉義市政府財政稅務局與嘉義縣財政稅務局攜手合作推動「稅務咱尚通」跨縣市便民服務新措施，從年8月1日起，凡申辦台南市地方稅務案件可就近於嘉義市或嘉義縣財稅局辦理，台南財稅局亦相對提供該二縣市地方稅代收代轉與即時發證服務，跨域服務便民很給力。

台南市財稅局表示，該局與高雄市稅捐稽徵處合作辦理「稅務咱尚通」跨區便民措施以來，年服務量達7千8 百餘件，透過跨機關合作提供台南、高雄二市民眾便利的服務深獲肯定。有感於嘉義縣市與台南地緣關係近，且民眾生活圈往來密切互動頻繁，但洽辦地方稅業務卻必須於二地間往返奔波甚是不便，為擴大服務效能，繼與高雄、金門及澎湖合作之後，再推動跨機關合作，期透過機關間資源共享，將稅務服務範圍擴及嘉義縣、市地區，讓民眾享受不同政府機關間積極合作之效益。