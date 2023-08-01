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U12世界盃少棒賽 飯店用美食、台南式熱情收服小將的心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
U12世界盃少棒賽在台南開打，台南富信大飯店擔任大會選手村的接待工作，德國隊開心玩扭蛋。圖／台南富信大飯店提供
U12世界盃少棒賽在台南開打，台南富信大飯店擔任大會選手村的接待工作，德國隊開心玩扭蛋。圖／台南富信大飯店提供

U12 世界盃棒球錦標賽於7月28日至8月6日在台南舉行，台南富信大飯店負責接待日本、德國、澳洲、巴拿馬、多明尼加與委內瑞拉的小選手，除了提供飯店星級服務、專用會議空間、專屬遊戲室與練習暖身場地外，更用美食收服孩子的心，讓大家於日間專注競賽與練習，回到飯店更有豐富美味菜餚一解整日疲憊。

台南富信大飯店表示，去年有成功接待U12球隊的經驗，今年續由總經理張儉偵帶領經營團隊，擔任大會選手村的接待工作，除迎賓贈送台南最道地得大灣花生糖與鳳梨酥外，也替貴賓訂製豐富自助式料理滿足不同餐飲需求，如茄汁紅醬義大利麵、牡蠣海鮮燉飯、地中海香料烤魚、日式涼拌松葉蟹等，也少不了各國孩子最喜愛的Pizza、雞腿排與香煎豬排；特別是新鮮牛肉湯的美味，更讓各國嘉賓驚豔不已，成為球隊們每日呼聲最高的必備菜餚。　　

這次U12球團入住期間因碰上杜蘇芮颱風使競賽延期，讓小選手放了兩日颱風假，台南富信大飯店說，為讓孩子們在颱風假期間能在館內持續保有暖身與練習機會，特別淨空飯店後方卸貨區、停車場空間讓球隊能持續練習暖身，也將是各國孩子在台灣的特別回憶。

除了練習場地的服務提供，也配合球隊，於館內統一超商智FUN機擺放適合小球員需要的運動飲品、能量飲與洋芋片等零食，讓小將們於競賽期間能夠享受飯店多樣性服務，體驗「台南式熱情」。

台南富信大飯店的牛肉湯深受各球隊喜愛，是每日呼聲最高的必備菜餚。圖／台南富信大飯店提供
台南富信大飯店的牛肉湯深受各球隊喜愛，是每日呼聲最高的必備菜餚。圖／台南富信大飯店提供
U12世界盃少棒賽在台南開打，台南富信大飯店擔任大會選手村的接待工作，在颱風期間提供地下室讓小將練習。圖／台南富信大飯店提供
U12世界盃少棒賽在台南開打，台南富信大飯店擔任大會選手村的接待工作，在颱風期間提供地下室讓小將練習。圖／台南富信大飯店提供

台南 颱風假 巴拿馬

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