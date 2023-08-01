恐「麵包山變燒餅山」…桂子山流失嚴重 加強護坡防沖刷

台南水交社園區內的桂子山是舊城區現存唯一山丘，隨著眷村改建而疏於維護，山土流失嚴重，文化局雖啟動桂子山整體工程，但裸露的山體不堪雨水沖刷陸續在流失，未來恐還有颱風，外界擔心山丘從「麵包山變燒餅山」。對此，文化局表示會做好護坡、防沖刷工程；議員籲，別讓桂子山改變樣貌。

水交社陳姓、吳姓居民說，小時候看桂子山高高的，都稱它為麵包山，其實最高山丘在之前美軍俱樂部，後來被剷平；從小也在水交社長大的台南社大研究員晁瑞光表示，之前大雨就發現有被沖刷下來的大量泥土，這次杜蘇芮颱風也帶來豪雨，裸露山坡有明顯被沖刷痕跡，根據氣象資料接下來還會有更大的雨勢，政府應有防沖刷作為。

南市文化局表示，海拔26公尺的桂子山土質為沙土，滲水快速，工程設計會在外層填土，也考慮到山腳的泥土過去曾被不當挖走，因此會做好擋土牆，恢復坡腳樣貌，還有做石籠擋土牆，以及在流失較嚴重的山坡覆塑臨時性膠布，另，山頂獨立樹已做石墻，加大樹的生長面積。

市議員林美燕說，水交社留有一些宿舍，但樣貌已變，沒變的是桂子山，「大家想要的是原汁原味，不是改變原貌」，避免山坡土方流失措施應請益工務局、水利局，提出較好的緊急處置辦法。

文化局回應，會要求施工單位做好防沖刷措施，也跨局處請益更好對策。桂子山工程耗資2800多萬元，預計明年上半年完工，修復建築面貌外，也做節流導溝、疊水沉砂池等，以兼顧山體穩固與生態環境復育為設計核心。