聽新聞
test
0:00 / 0:00

推觀光 台灣好行關子嶺線、菱波官田線增站點

聯合報／ 記者謝進盛李宗祐／連線報導
台灣好行關子嶺線、菱波官田線即日起增班及調整路線，且8月底前免費搭乘。記者謝進盛／攝影
台灣好行關子嶺線、菱波官田線即日起增班及調整路線，且8月底前免費搭乘。記者謝進盛／攝影

暑假觀光旅遊盛，台南市長黃偉哲昨天宣布台灣好行關子嶺線、菱波官田線增加站點，且到8月底前免費搭乘，有議員樂見串聯農村景點。另，嘉市長黃敏惠指出，延長電動公車YouBike 2.0等公共運輸補助到年底，持電子票證搭乘享免費優惠；市府明年擬將YouBike再擴站。

黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處長徐振能說明，關子嶺線增加菁寮站，拜訪菁寮老街更輕鬆，菱波官田線則調整路線到善化，可參觀善化啤酒廠或於善化轉運站轉乘其他交通工具。

據規畫，關子嶺線、菱波官田線即日起增班，每天提供12及10班次，僅周三休息，前者公車呈現溫泉主題風、後者童玩主題風，也推出「俗女也瘋狂藝文享樂遊」、「菱波官田線山湖親子遊」等5款套票供遊客選擇。

南市議員李宗翰說，白河、後壁、東山觀光旅遊資源豐富，但點與點間大眾運輸功能仍嫌不足，建議未來朝這方向，吸引遊客「多留一晚」。西拉雅風管處說，會滾動式檢討，視需求調整。

嘉市的市區公車率先全國達100%電動公車，去年搭乘人次突破54萬人，加上7人座幸福巴士、145站YouBike編織完整市區交通網。黃敏惠說，鼓勵民眾利用低碳交通工具，將再延長搭乘公共運輸補助優惠至12月31日，持電子票證搭市區公車、幸福巴士享有免費優惠，YouBike前半小時可補助10元。

市府交通處表示，YouBike達145站，累計騎乘人次破300萬人次，預計明年增加50站、375輛車，會爭取議會同意支持預算，繼續推動嘉市觀光。

公車 YouBike 關子嶺 國家風景區 YouBike 2.0 黃偉哲 公共運輸 黃敏惠 溫泉

延伸閱讀

前瞻補助少！黃敏惠：其他縣市要5毛給1塊 嘉市備嘗艱辛

嘉市樹倒廣告招牌掉落零星風災 應變中心改二級開設黃敏惠坐鎮

嘉義市明天上班上課 黃敏惠晚間主持防颱會議強化整備

嘉市教育處長將離職 轉換跑道就任私大主秘

相關新聞

推觀光 台灣好行關子嶺線、菱波官田線增站點

暑假觀光旅遊盛，台南市長黃偉哲昨天宣布台灣好行關子嶺線、菱波官田線增加站點，且到8月底前免費搭乘，有議員樂見串聯農村景點...

快開學 雲林家扶助學金還缺250萬

雲林家扶中心每學期發出500萬元的助學金，培育無數勤學的清寒生考取優質大學並就學，不過助學金勸募日漸吃緊，下學期尚有25...

恐「麵包山變燒餅山」…桂子山流失嚴重 加強護坡防沖刷

台南水交社園區內的桂子山是舊城區現存唯一山丘，隨著眷村改建而疏於維護，山土流失嚴重，文化局雖啟動桂子山整體工程，但裸露的...

嘉縣首座兒少福利館動土 擬後年完工

嘉義縣首座兒少家庭福利館選址太保市縣治特區內，位於縣立游泳池旁的停車場上，縣府斥資1億4678萬元將打造3層樓建築，包括...

南市登革熱累積691例疫情持續嚴峻 決定成立稽督大隊

台南市登革熱疫情持續嚴峻，今天再新增23例本土登革熱確診病例，累積691例，市府也召開登革熱稽督大隊成立討論會議，決定成...

罰不怕？雲林抓蚊幼蟲進駐斗六開罰 全縣開出67張罰單

雲林縣本土登革熱今新增4例確診，全縣累計115例，縣府為防堵疫情，7月14起由環保局派員並使用空拍機在古坑鄉巡查有孑孓的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦