推觀光 台灣好行關子嶺線、菱波官田線增站點

暑假觀光旅遊盛，台南市長黃偉哲昨天宣布台灣好行關子嶺線、菱波官田線增加站點，且到8月底前免費搭乘，有議員樂見串聯農村景點。另，嘉市長黃敏惠指出，延長電動公車、YouBike 2.0等公共運輸補助到年底，持電子票證搭乘享免費優惠；市府明年擬將YouBike再擴站。

黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處長徐振能說明，關子嶺線增加菁寮站，拜訪菁寮老街更輕鬆，菱波官田線則調整路線到善化，可參觀善化啤酒廠或於善化轉運站轉乘其他交通工具。

據規畫，關子嶺線、菱波官田線即日起增班，每天提供12及10班次，僅周三休息，前者公車呈現溫泉主題風、後者童玩主題風，也推出「俗女也瘋狂藝文享樂遊」、「菱波官田線山湖親子遊」等5款套票供遊客選擇。

南市議員李宗翰說，白河、後壁、東山觀光旅遊資源豐富，但點與點間大眾運輸功能仍嫌不足，建議未來朝這方向，吸引遊客「多留一晚」。西拉雅風管處說，會滾動式檢討，視需求調整。

嘉市的市區公車率先全國達100%電動公車，去年搭乘人次突破54萬人，加上7人座幸福巴士、145站YouBike編織完整市區交通網。黃敏惠說，鼓勵民眾利用低碳交通工具，將再延長搭乘公共運輸補助優惠至12月31日，持電子票證搭市區公車、幸福巴士享有免費優惠，YouBike前半小時可補助10元。

市府交通處表示，YouBike達145站，累計騎乘人次破300萬人次，預計明年增加50站、375輛車，會爭取議會同意支持預算，繼續推動嘉市觀光。