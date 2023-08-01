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嘉縣首座兒少福利館動土 擬後年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影

嘉義縣首座兒少家庭福利館選址太保市縣治特區內，位於縣立游泳池旁的停車場上，縣府斥資1億4678萬元將打造3層樓建築，包括練舞室、康樂室、桌球室等，也有親子共讀室、創意手作區，滿足青少年活動需求，也提供大人與小孩互動空間，昨天開工，預計2025年底前完工。

縣長翁章梁主持動土時表示，嘉縣人口老化、青壯年嚴重外流，此案爭取前瞻計畫補助8000萬元，盼提升縣內育兒能力，滿足托育、兒少及育兒等需求。

建設處指出，兒少館總面積2309平方公尺，1樓規畫青少年練舞室、青少年練團室、青少年康樂室、桌球室、律動教室，2樓規畫親子共讀室、親子遊戲室、親子創意手作區，3樓規畫閱覽室及會議室，滿足各個年齡層動態與靜態活動需求。

據了解，兒少館基地周圍機能佳，北側是縣立的田徑場、棒球場、游泳池，東側有籃球場及廟埕廣場，南側是每周二、四最熱鬧的彩虹夜市。

嘉縣兒童及少年諮詢代表黃子彥說，很期待未來兒少館落成，希望未來每個鄉鎮都能有兒少設施，造福更多兒童、青少年。

親子 老化 育兒 翁章梁

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