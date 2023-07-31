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台南北門海岸遭暴潮沖出缺口 將緊急修補

中央社／ 台南31日電

台南市北門區雙春海岸南側保安林受颱風杜蘇芮及暴潮影響出現破口，海水直衝紅樹林保護區，七股網仔寮沙洲也受威脅，相關單位今天會商決議緊急修補缺口，再規劃海岸防護方案。

台南市政府水利局新聞稿指出，北門區雙春海岸南側保安林遭颱風杜蘇芮風雨及暴潮侵蝕，產生約12公尺寬破口，台南市長黃偉哲指示市府水利局今天邀集經濟部水利署第五河川局、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處及市府觀光旅遊局共商解決之道。

台南市水利局指出，會商後決議短期應急處理方式，由林務局嘉義林區管理處盡速進場修補保安林缺口，避免海浪持續沖刷破口擴大，影響保安林地安全，至於雙春海岸侵蝕防治長期計畫，經濟部水利署已同意依據台南市一級海岸防護計畫規定，規劃最佳海岸防護方案，以減緩雙春海岸侵蝕。

水利局 北門

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