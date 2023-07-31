南市登革熱累積691例疫情持續嚴峻 決定成立稽督大隊

台南市登革熱疫情持續嚴峻，今天再新增23例本土登革熱確診病例，累積691例，市府也召開登革熱稽督大隊成立討論會議，決定成立跨局處的登革熱稽督大隊，衛生局表示，透過跨局處人力支援，更能落實病媒蚊孳清。

衛生局表示，今日23例分布狀況為東區8例，永康區6例，南區3例，北區2例，中西區、仁德區、安南區及關廟區各1例，年齡介於3歲至71歲，19例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現。

由於各區登革熱疫情持續嚴峻，緊急戶內外化學防治正如火如荼進行中，衛生局所每日皆動員200多人次投入化學防治工作，無暇兼顧社區孳清工作，但清除孳生源卻是登革熱防治的重中之重，為此，市長黃偉哲今日請市府秘書長方進呈召開台南市政府登革熱稽督大隊成立討論會議。

會中決定召集市府各局處協調人力支援調度，依疾病管制署登革熱防治工作指引，分級成立「台南市政府登革熱稽督大隊」，由秘書長擔任稽督大隊隊長，參事（技監）擔任區督導，衛生局及各局處人員擔任稽督小組組員，針對原南市六區、仁德區及永康區等八個行政區內之社區、工地、學校、市場及髒亂點等場域，嚴格執行孳清稽督工作。明天經市政會議通過，近日就可成立並執行。

黃偉哲表示，化學防治雖可快速降低病媒蚊成蟲密度，但孳生源若無澈底清除，後續病媒蚊仍會源源不絕的繁殖，因此防治登革熱無其他捷徑，就是落實「孳清、孳清、再孳清」，請市民要把握這兩天天氣放晴，盡快清除家戶內外積水容器，惟有透過每個人的積極參與和努力，才能有效控制登革熱疫情蔓延。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，衛生局持續落實社區孳清，上周於永康區共調查1016戶、其中陽性戶19戶，查獲616個積水容器、26個陽性容器，衛教1298人次，開立14張舉發單。被查獲陽性孑孓積水容器，罰3千至1萬5，第1次被開單罰3千，若第2次就會6千、第3次9千，依次增加。台南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。