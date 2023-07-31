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台南增23例本土登革熱 市府設稽督大隊促孳清

中央社／ 台南31日電

台南市今天新增23例本土登革熱確診病例，累積本土病例為691例，市府今天決定成立登革熱稽督大隊，針對8個病例較多行政區嚴格執行孳清稽督工作，每週報告成果。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今天23例分布狀況為東區8例，永康區6例，南區3例，北區2例，中西區、仁德區、安南區及關廟區各1例，年齡介於3歲至71歲。

衛生局指出，緊急戶內外化學防治持續進行，衛生局、所每日皆動員200多人次全力投入化學防治工作，無暇兼顧社區孳清，但清除孳生源才是登革熱防治重中之中，市府今天召開台南市政府登革熱稽督大隊成立討論會議，召集市府各局處協調人力支援調度，成立登革熱稽督大隊。

衛生局指出，稽督大隊由市府秘書長方進呈擔任大隊長，針對原府城區6區，加上仁德及永康共8個行政區內的社區、工地、學校、市場及髒亂點等場域，嚴格執行孳清稽督工作，透過宣導家戶自我檢查清理及稽查作業，確保動員孳清落實程度，並每週報告各區稽督成果。

衛生局指出，希望民要把握這2天天氣放晴時間，儘快清除家戶內外積水容器，惟有大家積極參與配合，才能有效控制登革熱疫情蔓延。

衛生局 登革熱 台南

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