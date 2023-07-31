罰不怕？雲林抓蚊幼蟲進駐斗六開罰 全縣開出67張罰單
雲林縣本土登革熱今新增4例確診，全縣累計115例，縣府為防堵疫情，7月14起由環保局派員並使用空拍機在古坑鄉巡查有孑孓的積水容器，因斗六疫情有升溫跡象，昨起進駐斗六稽查，截至昨日，共在兩鄉鎮開出67張罰單，由於戶外容器積水到處可見，顯示民眾未有警覺，縣府擬加重處分杜絕疫情。
雲林縣今新增4例確定病例（古坑鄉荷苞村1例、水碓村2例及西平村1例），1例為醫院通報確診，另3例為診所通報確診。目前經疾管署確認確診已累計115例，其中古坑鄉102例（東和村13例，高林村5例、荷苞村65例、古坑村1例、水碓村16例、朝陽村2例及西平村1例）、斗六市9例（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例、成功里1例、榴南里1例、鎮東里1例及文化里1例）、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。
雲林縣環保局自7月14日開始派員在古坑鄉稽查取締，並出動空拍機在疫情熱區揪出有孑孓的積水容器開罰，累計至昨天為止，已在古坑鄉開出63張罰單。
斗六確診病例已擴散至9個里，有升溫跡象，憂心疫情擴散，環保局昨派員至斗六稽查，一天開出4張罰單。
環保局長張喬維表示，戶外容器積水容易產生病媒蚊，清除所有積水容器消滅孳生源，是預防登革熱最有效的辦法，但仍有許多民眾並未警覺疫情已經擴散到家門口，仍對積水容器置之不理，將自身與他人置身染疫風險中，縣府擬加重告發處分，呼籲大家重視防疫。
雲林縣衛生局長曾春美表示，由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，若有出現突發性的高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並務必告知醫師相關活動史，也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。
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