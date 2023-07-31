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下游注意！南化水庫蓄水將滿 今午4點後開始自然溢流

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南化水庫蓄水將滿，通報下游地區下午四點之後開始溢流。圖／自來水公司提供
南化水庫蓄水將滿，通報下游地區下午四點之後開始溢流。圖／自來水公司提供

南化水庫儲水今天下午3點達到8939萬立方公尺、蓄水率99.89%，即將滿庫，因為下午集水區又開始下雨，水庫預估將滿溢，已通報下游居民預計下午4點到4點半左右自然溢流，上一次溢流距今已兩年。

南化水庫因高雄市旗山溪水量充足，先前每天越域引水，讓南化水庫維持近滿庫狀態，隨時支援蓄水不足的曾文水庫供水，因為這幾天上游集水區持續降雨，前天已暫停越域引水。

因台南市每天消耗近100萬噸水量，南水局正興建南化水庫連接曾文、烏山頭水庫聯通管線，預計明年6月完工啟用，高雄越域引水到南化水庫的水源將可引流到烏山頭水庫、降低曾文水庫供水壓力。

相較於南化水庫即將出現「慶祝行情」。台灣第一大曾文水庫因杜蘇芮颱風帶來大雨大都沒降在集水區，蓄水率仍只達兩成，因為水情嚴峻，台南、嘉義仍維持「減壓供水」黃燈，每晚11點至隔天上午5點實施夜間減壓供水，產業自主節水5%。

南水局統計過去與杜蘇芮颱風相同路徑颱風，平均為曾文水庫帶入50毫米到150毫米雨量，杜蘇芮的颱風雨明顯偏低。中央氣象局預測可能侵台的卡努颱風，因路徑偏北，很難為曾文等南台灣水庫增加水量。

南化水庫 曾文水庫 杜蘇芮颱風

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